Se reia licitația pentru Liberty Galați. Remus Borza: Astfel de tranzacții necesită însă analize complexe și timp
Data publicării: 18 Mai 2026

Se reia licitația pentru Liberty Galați. Remus Borza: Astfel de tranzacții necesită însă analize complexe și timp
Autor: Ioan-Radu Gava

cobinat siderurgic liberty galati Combinatul Siderurgic Liberty Galați. Sursa foto: Agerpres
Tribunalul Galați a aprobat planul modificat de valorificare a activelor Liberty Galați, deschizând astfel calea pentru reluarea licitației pentru unul dintre cele mai importante active industriale din România.

Licitația va avea loc pe data de 19 iunie 2026 și vizează atât Combinatul Siderurgic ce aparține Liberty Galați, cât și Fabrica de Țevi ce aparține Liberty Tubular Products Galați. Prețul de pornire este de  444.026.436 (pentru Liberty Galați) și 18.985.681 euro (pentru Liberty Tubular Products Galați)..

Reluarea licitației reconfirmă faptul că Liberty Galați rămâne un activ industrial strategic și atractiv pentru investitori. Noua etapă a procedurii vine după actualizarea tehnică a valorii de piață și redefinirea perimetrului activelor incluse în procesul de valorificare

„Pentru un activ industrial de asemenea dimensiune, prima licitație reprezintă adesea un test de piață. Interesul a existat și s-a concretizat prin achiziționarea caietelor de sarcini, vizite în cadrul combinatului și semnarea unor acorduri de confidențialitate. Astfel de tranzacții necesită însă analize complexe și timp pentru structurarea unei decizii investiționale”, a declarat Remus Borza, președinte Euro Insol.

Imagine cu avocatul Remus Borza. Foto: DC NEWS

În cadrul procedurii anterioare, cinci investitori strategici din Europa și Asia au achiziționat caietul de sarcini, iar o parte dintre aceștia au efectuat vizite la combinat și au participat la discuții aprofundate privind potențialul investiției

„Interesul manifestat până acum confirmă că uzina siderurgică din Galați rămâne unul dintre cele mai importante active industriale din regiune, cu relevanță strategică pentru piața europeană a oțelului. Investitorii au analizat potențialul combinatului din perspectiva capacităților industriale, a infrastructurii logistice, a accesului la Dunăre și Marea Neagră, dar și a oportunităților de dezvoltare într-un context european în care producția locală și securitatea industrială devin priorități. Liberty Galați are în continuare avantajele necesare pentru a atrage un investitor strategic și pentru a redeveni un motor economic important pentru regiune”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Procedura de valorificare se desfășoară în condiții de transparență și cu respectarea strictă a prevederilor aprobate de instanță, activele Liberty Galați și Tubular neputând fi adjudecate sub prețul de pornire stabilit prin planurile de restructurare.

În același timp, evaluarea activelor reprezintă un reper tehnic în cadrul procesului de valorificare, în timp ce prețul final al tranzacției va fi determinat de interesul și competiția dintre investitorii participanți la procedură.
Înainte de licitația din 12.03.2026, Consorțiul Euro Insol – CITR a derulat o amplă campanie internațională de promovare, care a inclus contactarea directă a investitorilor strategici, fondurilor de investiții specializate și companiilor siderurgice relevante din Europa, Asia și America.

În perioada următoare administratorii concordatari vor continua demersurile de promovare externă a activelor, precum și discuțiile cu investitorii strategici, fondurile de investiții specializate și companii din industria siderurgică, pentru identificarea unui partener capabil să susțină continuarea și dezvoltarea operațiunilor industriale de la Galați.

Despre Consorțiul Euro Insol – CITR 

Consorțiul de practicieni Euro Insol – CITR este astăzi una dintre cele mai experimentate echipe compuse din membrii unor societăți profesionale de profil, cu rezultate foarte bune în cadrul administrării unor proceduri de restructurare și insolvență complexe, finalizate cu succes prin reorganizare judiciară sau lichidarea în condiții de eficiență a activelor.

