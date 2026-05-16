DCNews Stiri Descoperire macabră într-un parc din centrul Craiovei. O femeie a fost găsită spânzurată
Data publicării: 16 Mai 2026

Descoperire macabră într-un parc din centrul Craiovei. O femeie a fost găsită spânzurată
Autor: Tiberiu Vasile

Descoperire macabră într-un parc din centrul Craiovei. O femeie a fost găsită spânzurată
O femeie de 74 de ani a fost găsită spânzurată, sâmbătă, într-un parc din centrul Craiovei, fiind resuscitată de echipajele SMURD și transportată în stare extrem de gravă la spital.

O femeie în vârstă de 74 de ani a fost găsită, sâmbătă la prânz, spânzurată de un copac în Grădina "Mihai Bravu", zona Agronomie, din municipiul Craiova, ea fiind resuscitată de echipajul SMURD ajuns la faţa locului, însă se află într-o stare extrem de gravă.

Potrivit informării transmise de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, la faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Craiova care au identificat persoana în cauză, o femeie, de 74 de ani, din Craiova.

Femeia se află în comă profundă, iar prognosticul este rezervat

"Imediat, poliţiştii au tăiat sfoara şi au coborât-o pe femeie, la faţa locului ajungând şi paramedicii SMURD care au început manevrele de resuscitare. Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt", informează IPJ Dolj.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova, dr. Cristina Geormăneanu, manevrele de resuscitare efectuate de echipajul SMURD au dat rezultat, însă femeia se află în comă profundă, iar prognosticul este rezervat.

"Pacienta a fost adusă în UPU a SCJU Craiova de către echipajul de terapie intensivă mobilă - SMURD Craiova cu stop cardiorespirator resuscitat. A fost admisă în aria de resuscitare a UPU, unde se află şi în acest moment, primeşte îngrijiri medicale complexe, în paralel fiind investigată imagistic şi biologic. Este în comă postanoxică, intubată şi ventilată mecanic, prezintă un şanţ adânc de spânzurare la nivelul regiunii cervicale, cu stare extrem de gravă. Prognosticul este rezervat", a transmis purtătorul de cuvânt al SCJU Craiova, conform Agerpres.

