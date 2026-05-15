DCNews Stiri Cine e politicianul din opoziţie, condamnat la 46 de ani de închisoare în Turcia / Video
Data publicării: 15 Mai 2026

Cine e politicianul din opoziţie, condamnat la 46 de ani de închisoare în Turcia / Video
Autor: Andrei Itu

inchisoare Imagine cu inchisoare. Foto: Pixabay
Un politician turc a fost condamnat la 46 de ani de închisoare.

Politicianul turc Niyazi Nefi Kara, fost primar al districtului Manavgat din sudul Turciei, a fost condamnat la 46 de ani de închisoare pentru corupţie, spălare de bani şi conducerea unei organizaţii infracţionale, transmite vineri agenţia Anadolu, preluată de dpa.

Niyazi Nefi Kara a fost ales din partea Partidului Republican al Poporului (CHP), însă a demisionat din această formaţiune, cea mai importantă din opoziţie, la câteva luni după ce a fost demis din funcţia de primar.

Video

De asemenea, fostul lui adjunct a fost condamnat la 40 de ani de închisoare şi amendat, în contextul aceluiaşi proces cu peste 40 de inculpaţi.

Tot mai mulţi primari din CHP, arestați preventiv

Tot mai mulţi primari din CHP sunt arestaţi preventiv, notează dpa. Cel mai cunoscut dintre ei este fostul edil al metropolei Istanbul, Ekrem Imamoglu.

Arestarea şi demiterea lui Imamoglu în 2025 a declanşat proteste la scară naţională în Turcia. Procesul lui a început în luna martie, principalul opozant al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan fiind pasibil de peste 2000 de ani de închisoare, notează Anadolu. Erdogan a respins de mai multe ori acuzaţiile de imixtiuni politice în justiţie, scrie Agerpres.

turcia
arest preventiv
