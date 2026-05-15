Camelia Voinea, suspendată de FRG după acuzațiile de abuz la adresa fiicei sale

"Federaţia Română de Gimnastică apreciază că performanţa sportivă trebuie susţinută de un mediu bazat pe respect, echilibru, responsabilitate şi protejarea sportivilor. În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfăşurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare şi a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă şi specializată din partea autorităţilor competente ale statului. Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituţiilor abilitate şi suspendarea procedurii disciplinare până la soluţionarea cercetării. Totodată, în cadrul măsurilor administrative provizorii dispuse pe durata procedurilor de analiză şi cercetare, a fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activităţile desfăşurate sub egida Federaţiei Română de Gimnastică", se arată într-un comunicat de presă publicat pe pagina oficială de Facebook.

Federaţia şi-a reafirmat respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie până la finalizarea procedurilor judiciare şi susţine necesitatea unei analize echitabile şi obiective: "Considerăm că astfel de situaţii trebuie abordate cu responsabilitate şi echilibru, fără concluzii publice pripite, dar şi fără ignorarea unor probleme care pot afecta siguranţa şi bunăstarea sportivilor. Dincolo de analiza unor eventuale responsabilităţi individuale, este important să existe şi o reflecţie serioasă asupra mecanismelor şi practicilor care, în timp, pot deveni vulnerabilităţi ale sistemului sportiv".

De asemenea, FRG a subliniat că sportul de performanţă nu poate funcţiona "într-un climat bazat pe frică, umilinţă sau presiune dusă dincolo de limite".

"Este necesară consolidarea mecanismelor de conştientizare, prevenţie, protecţie şi intervenţie, în acord cu standardele internaţionale privind safeguarding-ul în sport. Sportul de performanţă nu poate funcţiona într-un climat bazat pe frică, umilinţă sau presiune dusă dincolo de limite. Performanţa înseamnă disciplină şi exigenţă, dar şi respect, responsabilitate şi grijă faţă de oameni. Federaţia Română de Gimnastică recomandă ca acest moment să fie tratat cu maturitate şi obiectivitate , putând reprezenta un pas important către consolidarea unor standarde moderne în gimnastica românească, atât în ceea ce priveşte performanţa, cât şi etica, cultura organizaţională şi protecţia sportivilor", se mai precizează în comunicatul FRG.

Antrenoarea Camelia Voinea filmată cum își abuzează fiica

În toamna anului trecut, în mass-media au apărut imagini de la un antrenament în care Camelia Voinea o abuza pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea, iar cazul a fost ulterior analizat de Comisia de Disciplină a FRG.

În imaginile prezentate, se observă cum Camelia Voinea își ciupește fiica, o jignește, chiar dacă aceasta îi spune insistent că nu mai poate face antrenamentul la paralele.

După ce Sabrinei Voinea nu reușește un element la bară, antrenoarea o pune să facă din nou exercițiul, chiar dacă sportiva plânge în hohote. Mai mult, când o vede pe mama sa apropiindu-se, Sabrina Voinea se ferește, ca și cum i-ar fi fost teamă că va fi luată la bătaie.

”Mami, nu mai pot!”, îi spune Sabrina, plângând, fiind vizibil afectată de efort. Însă Camelia Voinea nu se oprește aici și îi cere să se întoarcă la paralele și să repete exercițiul. Sabrina insistă că nu mai poate: „Nu mai pot, mă dor coatele! Nu mai pot să mai fac!”.

„Du-te dracului! Hai!” și „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!” sunt remarcile reprobabile ale antrenoarei Camelia Voinea, care se pot auzi în înregistrările publicate de sursa citată.

Nu este prima dată când antrenoarea Camelia Voinea este acuzată de comportamente suburbane la adresa gimnastelor.

O fostă elevă, care a dorit să rămână anonimă, a relatat că Voinea o lovea ”cu pumnii, cu palmele” și chiar cu genunchii, până când cădea la pământ. De asemenea, ar fi tras-o de coadă, ar fi târât-o pe jos și i-ar fi smuls smocuri de păr.

Această fostă gimnastă susține că a rămas cu traume și că experiența i-a ”distrus copilăria”. Pe lângă violența fizică, există mărturii despre umilințe frecvente în antrenamente, generând teamă constantă. Se menționează un loc numit ”camera terorii”, un vestiar în care atleta simțea o atmosferă de frică intensă.

Gimnasta Denisa Golgotă (23 de ani) a declarat că a depus o plângere la Federația Română de Gimnastică pentru hărțuire și amenințări, iar mass-media sugerează că ar fi vorba de implicarea Cameliei Voinea.

