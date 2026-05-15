DCNews Politica Preşedintele Nicuşor Dan spune că programul SAFE nu e în pericol de a fi blocat
Data publicării: 15 Mai 2026

Preşedintele Nicuşor Dan spune că programul SAFE nu e în pericol de a fi blocat
Autor: Florin Răvdan

Nicușor Dan. FOTO: Florin Răvdan, trimisul special DC News în Cipru
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat vineri că nu există riscul ca programul "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) să fie blocat pentru România.

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă există riscul de blocare a programului european pentru industria de apărare, în contextul în care ultima ordonanţă de urgenţă a Guvernului pe această temă a fost atacată la Curtea Constituţională.

"Nu există riscul acesta. Cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuţiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat", a răspuns preşedintele.

Şeful statului a vizitat expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA, conform Agerpres.

