Kelemen Hunor spune că UDMR ar putea intra în opoziţie
Data publicării: 15 Mai 2026

Kelemen Hunor spune că UDMR ar putea intra în opoziţie
Autor: Florin Răvdan

presedintele udmr kelemen hunor Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres
UDMR ar putea alege să intre în opoziţie, spune liderul partidului, Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, cu ocazia prezentării raportului său politic în faţa Consiliului Reprezentanţilor Uniunii (CRU) al UDMR, că formaţiunea pe care o conduce vrea să fie la guvernare, însă este posibil să fie şi în opoziţie, lucru care nu îl sperie.

"În perioada următoare, eu nu pot să vă promit astăzi că UDMR-ul în 2026, în lunile care urmează, va putea să participe la guvernare. Poate că vom intra în opoziţie. Pe mine nu mă sperie aşa ceva, consider că pentru construcţie, opoziţia poate să fie o şansă nouă. Dar noi vrem să fim partea unui guvern care să fie în stare să facă ordine în ţară, să dea soluţii bune la problemele ţării şi la terminarea mandatului, la terminarea ciclului guvernamental, să putem spune că la ceea ce ne-am angajat în campania electorală în 2024 am reuşit să ducem la bun sfârşit, chiar dacă nu integral, dar în mare măsură (...) Continui să cred mai departe că puterea noastră se află în unitate şi viitorul nostru în comunitate", a spus Kelemen Hunor.

El a adăugat că printre obiectivele UDMR de guvernare este de a avea un stat care să cheltuie mai mult pentru a avea servicii mai bune la dispoziţia cetăţenilor, cu un buget care să le dea tuturor românilor o perspectivă, astfel încât să-şi plănuiască un viitor în România.

La Cluj-Napoca are loc, vineri, Consiliul Reprezentanţilor Uniunii (CRU) al UDMR, în cadrul căruia, preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, prezintă un raport politic, conform Agerpres. 

