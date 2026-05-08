Odată cu căderea Guvernului Bolojan, se zvonește tot mai des că USR ar putea dispărea prin fuziune. DC NEWS l-a contactat pe Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR, pentru a comenta acest scenariu.

Întrebat dacă există varianta în care USR ar putea merge după Ilie Bolojan într-o nouă formațiune politică, acesta a spus că este prima oară când aude această variantă: ”Nu se zvonește acest lucru”.

Cristian Seidler, despre scenariul în care Ilie Bolojan ar putea veni în USR, să preia partidul: Sunt doar bârfe

Se mai spune că Ilie Bolojan ar putea trece la USR, să preia partidul, iar Dominic Fritz, primul invitat al președintelui Nicușor Dan la Cotroceni, să fie premier. Întrebat cât de credibilă este această variantă, Cristian-Seidler a respins, din nou, ideea că există astfel de discuții: "Este prima dată când aud acest lucru. Nu, nu se zvonește acest lucru în spațiul public. Asemenea ipoteze nu există", a spus el din nou.

Pentru a obține totuși un răspuns clar, l-am întrebat ulterior dacă USR exclude aceste scenarii.

"Da, sunt doar bârfe" a răspuns Cristian-Gabriel Seidler.

Ulterior, Cristian-Gabriel Seidler, a explicat și ce variante de guvernare exclude USR: ”Așa cum am afirmat, prin decizia forurilor statutare, orice formă de colaborare cu PSD-ul pentru un nou guvern, într-o eventuală nouă Coaliție, din moment ce dânșii au hotărât să arunce în aer protocolul anterior de Coaliție, depunând o moțiune și votând-o alături de cei de la AUR”.

Cristian Seidler: Noi încă suntem în Executiv și asta este important de subliniat

Cât despre continuarea USR-ului în viitorul Executiv, fiind singurul partid care nu vorbește despre intrarea în Opoziție.

”Noi încă suntem în Executiv și asta este important de subliniat. Există astăzi un Guvern al României. Puterea sa este redusă de faptul că nu poate da ordonanțe de urgență, dar asta nu e o tragedie pentru că oricum exista nevoia de a reduce cantitativ ordonațele de urgență și nu e de parcă țării îi lipsesc mai multe legi în momentul de față. Parlamentul, de altfel, este funcțional. Se poate face administrarea țării în continuare, hotărâri de guvern și ordine de ministru, iar acolo nu există interdicții în momentul de față”, a mai spus Seidler.