DCNews Politica PNL, la guvernare sau în opoziţie? Ce urmează după moţiunea de cenzură. Ruperea PNL, un scenariu care ar putea să nu fie evitat, crede Crin Antonescu
Data publicării: 16:59 05 Mai 2026

EXCLUSIV PNL, la guvernare sau în opoziţie? Ce urmează după moţiunea de cenzură. Ruperea PNL, un scenariu care ar putea să nu fie evitat, crede Crin Antonescu
Autor: Florin Răvdan

ilie bolojan si liderii pnl Inquam Photos/George Călin

Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament prin moţiune de cenzură. 281 de voturi au fost înregistrate în favoarea moţiunii de cenzură. În ce direcţie merge acum PNL? Mai rămân liberalii la guvernare sau merg în opoziţie?

Despre aceste lucruri a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru DC News, Crin Antonescu, candidat la alegerile prezidenţiale din mai 2025 din partea coaliţiei PSD-PNL-UDMR, dar preşedinte al PNL în perioada 2009-2014. 

CITEŞTE ŞI Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!

Încotro merge PNL: la guvernare sau în opoziţie? 

L-am întrebat pe Crin Antonescu ce ar trebui să facă acum Partidul Naţional LIberal, odată cu trecerea moţiunii de cenzură. Merge PNL în opoziţie sau revine la masa coaliţiei pentru a găsi o formulă stabilă de guvernare? 

"Nu aş vrea să fac această declaraţie din postura de fost preşedinte al PNL, sau ca fost membru al PNL, că nu mai am nici această calitate de mai bine de un an şi jumătate. Dar pot să vorbesc ca un votant al PNL. Până acum şi potenţial viitor votant. Nu e o situaţie simplă. Cred că a existat prea puţină prudenţă în declaraţii şi hotărâri luate anterior. Dar situaţia din faţa PNL, sau dilema în care PNL se află este următoarea: ori păstrează narativul politic conform căruia în România trebuie menţinut un cordon sanitar împotriva unor forţe politice ca AUR, SOS, POT, pe care le socotesc extremiste, anti-occidentale, moment în care sunt obligaţi, într-o formă sau alta, să construiască o nouă formulă de Guvern, inclusiv cu PSD. Sau renunţă la vechiul narativ, ne spun, aşa cum ne-au spus în aceste zile, că şi cei de la AUR sunt tot oameni, unii dintre ei foarte de treabă, unii dintre ei chiar europeni, şi pun problema în cu totul alţi termeni. Cred că asta e alegerea pe care PNL o are. Nu este uşor, dar din fericire nu sunt în locul lor ca să iau această decizie", a declarat Crin Antonescu. 

CITEŞTE ŞI Predoiu, Pauliuc, Thuma susțin ca PNL să rămână la guvernare: "Ar fi o eroare istorică să plecăm"

Ilie Bolojan, între performanţă guvernamentală modestă şi speranţa unui scor electoral important în viitor

Crin Antonescu a subliniat şi paradoxul în care se află acum Ilie Bolojan. Conform acestuia, deşi performanţa ca şef al Guvernului şi lider al coaliţiei a fost modestă, Ilie Bolojan poate spera la un scor electoral important în viitor. 

"Domnul Bolojan, în opinia mea, a fost un prim-ministru modest ca performanţă guvernamentală. Şi care oricum a eşuat în calitate de lider al unei coaliţii de guvernare. Dar care, pe de altă parte, în calitate de personaj politic în plină ascensiune, poate să ofere astăzi tentaţia, sau speranţa, unui scor electoral important, cândva. Iată, deci, încă o dilemă", a punctat Crin Antonescu. 

Mingea este în terenul lui Nicuşor Dan 

Preşedntele Nicuşor Dan a declarat în repetate rânduri că nu va accepta intrarea celor de la AUR la guvernare, dar şi că va refuza ideea unui guvern minoritar susţinut de AUR în Parlament. Iată cum comentează Crin Antonescu situaţia. 

"Am văzut aceste declaraţii şi, ca să fie coerent, domnul preşedinte va trebui să convingă cumva PNL să facă parte în continuare dintr-un guvern cu aceeaşi componenţă politică, adică împreună cu PSD. Vom vedea dacă va reuşi", a punctat Crin Antonescu. 

Se rupe PNL după picarea Guvernului Bolojan? 

Ilie Bolojan a declarat de mai multe ori că PNL ar trebui să treacă în opoziţie dacă moţiunea trece, iar opinia sa a fost susţinută de mai multe voci din partid. Există, însă, şi voci importante din PNL care îşi doresc rămânerea la guvernare. Astfel, există posiblitatea ruperii PNL? 

"Nu pot să exclud aşa ceva. Sigur că primul gând care îţi vine e că ar fi păcat, pentru că e un partid important, într-o perioadă de nesiguranţă, volatilitate, instabilitate politică. Pe de altă parte, s-ar putea să nu poată fi evitată această rupere, pentru că în PNL nu pot coexista la nesfârşit conservatorii autentici cu progresişti, neomarxişti, neobăsişti, oameni care s-au luptat cu abuzurile regimului Băsescu, oameni care le consideră şi azi un model de comportament şi de guvernare. Cred că şi acolo apele vor trebui clarificate. Sper, în cele din urmă, că nu cu preţul ruperii partidului", a concluzionat Crin Antonescu. 

