DCNews Stiri Tensiuni puternice în PNL: Aripa anti-Bolojan cere negocieri de urgență cu PSD și retragerea premierului
Data actualizării: 17:53 28 Apr 2026 | Data publicării: 16:52 28 Apr 2026

Tensiuni puternice în PNL: Aripa anti-Bolojan cere negocieri de urgență cu PSD și retragerea premierului
Autor: Tiberiu Vasile

congres-pnl-conducere_71092300 Congres PNL rol ilustrativ

Sub presiunea unei moțiuni de cenzură cu șanse reale de succes, tot mai mulți lideri PNL îi cer premierului Ilie Bolojan să reia negocierile cu PSD, chiar cu prețul retragerii sale din fruntea Guvernului.

Scena politică intră într-o săptămână decisivă, după ce PSD și AUR au depus oficial moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Documentul a fost semnat de 254 de parlamentari - un număr care depășește pragul necesar pentru demiterea Executivului, semnalând o posibilă schimbare de putere.

Moțiunea a fost înregistrată la Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului și urmează să fie prezentată în plenul reunit al Parlamentului chiar mâine. Votul decisiv este programat pentru marți, 5 mai, dată la care se va stabili dacă Guvernul Bolojan își pierde mandatul.

În paralel, tensiunile cresc în interiorul PNL. Potrivit informațiilor România TV, o parte a partidului - gruparea critică la adresa actualului premier - cere reluarea urgentă a negocierilor cu PSD. Miza: evitarea unui scenariu în care social-democrații ar putea construi o majoritate alături de AUR.

"Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice"

Deputatul Ionuț Stroe, asociat acestei aripi interne, a lansat un apel public pentru reconectarea forțelor politice pro-occidentale. Acesta avertizează că România riscă o deviere de la direcția euroatlantică dacă se ajunge la o formulă de guvernare care implică, direct sau indirect, zona extremistă.

”Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice. Da, știu: politica înseamnă compromis, dar nu orice compromis! Pentru mine, există o linie roșie: orientarea pro-occidentală a țării noastre și reputația României”, a scris Stroe.

”Discuțiile din spațiul public despre un posibil guvern PSD–AUR mi se par extrem de serioase. Nu e un scenariu care poate fi tratat lejer sau cu jumătăți de măsură. Avem un risc real de derapaj de la direcția pe care România și-a asumat-o de ani de zile: una clar pro-occidentală și euroatlantică. Iar PNL, partidul meu, a transformat această direcție într-un brand real, asumat și foarte bine că am făcut acest lucru!”, a mai spus Stroe.

Retragerea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului și desemnarea unui alt premier din partea PNL

În acest context, soluția susținută de o parte a liberalilor ar presupune retragerea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului și desemnarea unui alt premier din partea PNL, pentru a debloca negocierile cu PSD. Ideea este susținută și de lideri locali, printre care Valeriu Iftime, președintele interimar al PNL Botoșani.

Ruptura din partid nu este însă nouă. La începutul anului, Ilie Bolojan și liderul PNL București, Ciprian Ciucu, au încercat să-l înlăture pe Ionuț Stroe din funcția de președinte al PNL Sector 4, invocând rezultatele slabe din alegeri. Demersul a fost blocat de aceeași facțiune internă care acum cere schimbarea premierului.

Pe fondul acestor fricțiuni și al unei moțiuni cu șanse reale de succes, viitorul Guvernului Bolojan pare să atârne de un fir de ață. Următoarele zile vor clarifica dacă asistăm la o simplă criză politică sau la o reconfigurare profundă a puterii.

ilie bolojan
guvernul bolojan
psd
pnl
motiune de cenzura
