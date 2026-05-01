PSD le cere liberalilor să voteze moţiunea anti-Bolojan. Replica premierului

Aflat la Suceava, premierul Ilie Bolojan a venit cu replica.

"Este o lipsă de politeţe şi de respect, pentru că PNL, în această perioadă, nu a cerut niciunui partid care a fost în coaliţie să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici. Sunt convins că partidul pe care noi îl reprezentăm a învăţat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani", a declarat Ilie Bolojan.

De ce PNL a scăzut ca număr de voturi

La ultimele alegeri parlamentare, PNL a luat 13,2% dintre voturi, clasându-se astfel pe locul al treilea în preferinţele alegătorilor, după PSD şi AUR. Ilie Bolojan a spus care este motivul scăderii PNL în ochii alegătorilor.

"Şi aş vrea să spun ceea ce un coleg care stătea pe un loc aici în faţă, unde este o doamnă jurnalist a spus mai înainte: dacă PNL nu a mai luat voturile din ciclurile anterioare este nu pentru că cetăţenii ne-au părăsit, ci pentru că noi i-am părăsit pe cetăţeni. Prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecut, prin erorile pe care le-am făcut şi înţelegem cu toţii că nu mai trebuie să repetăm acele erori", a declarat Ilie Bolojan.

În urmă cu două zile, social-democraţii au făcut apel la liberali să îi retragă sprijinul lui Ilie Bolojan.

"Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor!”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Partidul Social Democrat.

Moţiunea de cenzură depusă de PSD şi AUR va fi dezbătută şi votată în Parlament pe 5 mai.