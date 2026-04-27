Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a declarat, luni, că UDMR nu va vota moțiunea de cenzură care va fi depusă de Partidul Social Democrat și de Alianța pentru Unirea Românilor și nu va face parte dintr-un guvern susținut instituțional de AUR.

Moțiunea de cenzură este „prerogativă constituțională a oricărei opoziții și vedem procedural ce se va întâmpla”.

„UDMR nu va vota această moțiune”, a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

De asemenea, Cseke Attila a precizat că UDMR nu va face parte dintr-un eventual nou guvern constituit de PSD și AUR.

„UDMR nu poate fi cu o susținere AUR la guvernare. UDMR nu poate fi într-un guvern care e susținut instituțional de AUR”, a precizat Cseke Attila.