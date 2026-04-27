DCNews Stiri Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț
Data publicării: 13:42 27 Apr 2026

Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț
Autor: Ioan-Radu Gava

UDMR nu va vota moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, a anunțat Cseke Attila.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a declarat, luni, că UDMR nu va vota moțiunea de cenzură care va fi depusă de Partidul Social Democrat și de Alianța pentru Unirea Românilor și nu va face parte dintr-un guvern susținut instituțional de AUR.

Moțiunea de cenzură este „prerogativă constituțională a oricărei opoziții și vedem procedural ce se va întâmpla”.

CITEȘTE ȘI                -               PSD și AUR, moțiune de cenzură comună. Chirieac atenționează cu privire la „mișcările“ partidului lui George Simion

„UDMR nu va vota această moțiune”, a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

De asemenea, Cseke Attila a precizat că UDMR nu va face parte dintr-un eventual nou guvern constituit de PSD și AUR.

„UDMR nu poate fi cu o susținere AUR la guvernare. UDMR nu poate fi într-un guvern care e susținut instituțional de AUR”, a precizat Cseke Attila.

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Japonia, zguduită de un nou cutremur de magnitudine 6,2. Riscul unui megaseism rămâne în atenția autorităților
Publicat acum 11 minute
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni: Prognoza ANM pe regiuni
Publicat acum 18 minute
Zuckerman, despre ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg: Un om foarte bun, corect și inteligent. Sunt sigur că înțelege ce se întâmplă
Publicat acum 33 minute
Donald Trump, reuniune de urgență pe tema Iranului
Publicat acum 48 minute
Paradox cu moțiunea de cenzură AUR-PSD. Caramitru: De ce este absurditatea momentului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 16 minute
PSD și AUR depun o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Update: George Simion, precizări
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui
Publicat acum 4 ore si 37 minute
Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț
Publicat acum 2 ore si 43 minute
PSD și AUR, moțiune de cenzură comună. Chirieac atenționează cu privire la „mișcările“ partidului lui George Simion
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close