Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț

UDMR nu va vota moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, a anunțat Cseke Attila.
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a declarat, luni, că UDMR nu va vota moțiunea de cenzură care va fi depusă de Partidul Social Democrat și de Alianța pentru Unirea Românilor și nu va face parte dintr-un guvern susținut instituțional de AUR.
Moțiunea de cenzură este „prerogativă constituțională a oricărei opoziții și vedem procedural ce se va întâmpla”.
CITEȘTE ȘI - PSD și AUR, moțiune de cenzură comună. Chirieac atenționează cu privire la „mișcările“ partidului lui George Simion
„UDMR nu va vota această moțiune”, a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
De asemenea, Cseke Attila a precizat că UDMR nu va face parte dintr-un eventual nou guvern constituit de PSD și AUR.
„UDMR nu poate fi cu o susținere AUR la guvernare. UDMR nu poate fi într-un guvern care e susținut instituțional de AUR”, a precizat Cseke Attila.
de Anca Murgoci