Răsturnare de situație la Washington: Trump renunță la noile lovituri aeriene împotriva Iranului

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat oprirea noilor atacuri aeriene asupra Iranului.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a ordonat anularea noilor atacuri aeriene contra Iranului în urma ultimelor negocieri, la câteva ore după ce a ameninţat cu astfel de bombardamente mai puternice şi a afirmat chiar că ar putea încerca să captureze infrastructura iraniană de petrol şi gaze, transmite Reuters.

"Pe baza faptului că discuţiile cu Republica Islamică Iran au fost aduse la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene şi aprobate, în calitate de preşedinte al SUA am anulat loviturile şi bombardamentele planificate împotriva Iranului pentru această seară", a scris Donald Trump într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

"Discuţiile şi ultimele puncte au fost, în principiu şi în detaliu, aprobate de către toate părţile interesate", a adăugat preşedintele american, enumerând printre aceste părţi SUA, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turcia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Iordania şi Egipt.

"Momentul şi locul semnării vor fi anunţate în curând", a adăugat el, referindu-se la un acord cu Iranul.

Totuşi, a mai indicat Trump, "blocada navală (impusă de SUA asupra porturilor iraniene n.red) va rămâne în vigoare până la finalizarea acestei înţelegeri".

Trump ameninţa Iranul că îl va ataca "foarte tare joi seară" şi îi va prelua infrastructura de petrol şi gaze

Mai devreme joi, într-un interviu acordat postului Fox News şi într-o postare pe aceeaşi reţea, Trump a ameninţat Iranul că îl va lovi "foarte tare diseară" şi că SUA îi vor captura în curând infrastructura de petrol şi gaze naturale, inclusiv prin ocuparea insulei Kharg, care este principalul terminal petrolier al Iranului şi prin care această ţară livrează circa 90% din exporturile sale de petrol.

"La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom lua Insula Kharg, şi alte puncte ale infrastructurii petroliere, şi vom prelua controlul total asupra pieţelor lor de petrol şi gaze, cam la fel cum am făcut cu Venezuela", a scris el pe Truth Social.

Trump nu adus în discuție o posibilă operaţiune militară terestră

Trump nu a spus nimic în mesajul său despre o posibilă operaţiune militară terestră pentru realizarea unui asemenea obiectiv. Președintele american a vorbit însă despre acest lucru în interviul acordat Fox News, în care a declarat din nou că noile bombardamente contra Iranului vor fi mai puternice. El a susţinut că, dacă ar vrea, armata americană ar putea să invadeze şi să ocupe această ţară "mâine", deoarece "este lipsită de apărare" în urma campaniei de atacuri aeriene americano-israeliene lansate pe data de 28 februarie 2026.

Totuşi, el a mai spus că ar prefera să nu fie lovite infrastructuri civile precum poduri, uzine electrice sau de furnizare a apei, deoarece în astfel de cazuri "oamenii suferă". În declaraţii anterioare el ameninţase Iranul cu atacuri asupra unor obiective de acest fel.

Nou val de atacuri între SUA și Iran, în ciuda armistițiului: escaladare periculoasă în regiune

În ciuda armistiţiului în vigoare din 8 aprilie, Statele Unite ale Americii au atacat în ultimele două nopţi ţinte în Iran, care a ripostat din nou prin lovituri cu drone şi rachete asupra bazelor americane din regiune. Joi au fost atacate baze ale SUA din Bahrain, Kuweit şi Iordania. Mai mult, Iranul anunţat că închide complet Strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump a justificat reluarea bombardamentelor prin doborârea de către Iran a unui elicopter militar american Apache, dar şi prin tergiversarea de către Teheran a acceptării unui acord care să soluţioneze definitiv chestiunea dosarului nuclear, în special neutralizarea stocului iranian de uraniu îmbogăţit, notează Agerpres.