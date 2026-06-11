Trump ameninţă Iranul că îl va ataca "foarte tare diseară" şi îi va prelua infrastructura de petrol şi gaze: "Sunteți terminați"!

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat Iranul că îl va ataca "foarte tare diseară" şi îi va prelua în curând infrastructura de petrol şi gaze.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat joi Iranul că îl va lovi "foarte tare diseară" şi că Statele Unite îi vor captura în curând infrastructura de petrol şi gaze naturale, transmite Agerpres, citând Reuters şi AFP.

VEZI ȘI: Donald Trump, sunat direct din Iran, după ce SUA au reluat bombardamentele

"La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom lua Insula Kharg, şi alte puncte ale infrastructurii petroliere, şi vom prelua controlul total asupra pieţelor lor de petrol şi gaze, cam la fel cum am făcut cu Venezuela", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Insula Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului

Amenințările lansate de președintele amrican vin în contextul în care Insula Kharg este principalul terminal petrolier al Iranului şi prin care Teheranul livrează circa 90% din exporturile sale de petrol. Aceeaşi insulă a fost la jumătatea lunii martie ţinta "unuia dintre raidurile aeriene cele mai puternice din istoria Orientului Mijlociu", potrivit afirmaţiilor lui Trump, care a susţinut atunci că au fost distruse acolo "toate ţintele militare".

El a mai vorbit în ultimele luni despre dorinţa sa de a lua sub control Insula Kharg, un teritoriu arid situat la circa 30 de kilometri de coastele Iranului.

Donald Trump: Sunt terminaţi. Am putea intra mâine la sol

Donald Trump nu a menţionat nimic în mesajul său despre o eventuală operaţiune militară terestră pentru realizarea unui asemenea obiectiv. El a vorbit însă despre acest lucru într-un interviu difuzat între timp de Fox News, în care a spus din nou că bombardamentele ce vor urma joi asupra Iranului vor fi mult mai intense şi a susţinut că, dacă ar vrea, armata americană ar putea să invadeze şi să ocupe această ţară "mâine", întrucât "este lipsită de apărare" în urma campaniei de bombardamente americano-israeliene.

"Sunt terminaţi. Am putea intra mâine la sol. Am putea trimite soldaţi, dar nu vreau soldaţi pe teren, însă dacă aş vrea, am putea trimite un mic grup de soldaţi acolo şi să cucerim întreaga ţară", a spus liderul de Casa Albă.

VEZI ȘI: Trump dezvăluie o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. SUA au mutat milioane de barili de petrol fără ca Iranul să știe

Precizăm că în pofida armistiţiului în vigoare din 8 aprilie, Statele Unite au atacat în ultimele două nopţi ţinte în Iran, care a ripostat din nou prin lovituri cu drone şi rachete asupra bazelor americane din regiune, joi fiind astfel atacate baze ale SUA din Bahrain, Kuweit şi Iordania. În plus, Iranul anunţat că închide complet Strâmtoarea Ormuz.

Președintele SUA a justificat reluarea bombardamentelor prin doborârea de către Iran a unui elicopter militar american Apache şi prin tergiversarea de către Teheran a acceptării unui acord care să soluţioneze definitiv chestiunea dosarului nuclear, în special neutralizarea stocului iranian de uraniu îmbogăţit.