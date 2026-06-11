Inteligența Artificială în educație. Prof. Remus Zăgan: Un instrument necesar! Trebuie cu toții învățați

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La Conferința dedicată învățământului superior organizată de DC Media Group, s-a discutat rolul Inteligenței Artificiale în educație, fiind ridicată întrebarea dacă aceasta reprezintă o amenințare sau un instrument util.

DC Media Group a organizat, în data de 10 iunie 2026, cea de-a VI-a ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România, intitulată „Inteligența artificială în educație – soluție sau problemă?”.

În cadrul evenimentului, a fost ridicată problema utilizării Inteligenței Artificiale în mediul universitar, respectiv dacă aceasta ar trebui interzisă sau, dimpotrivă, integrată în procesul educațional și în curricula academică.

Prof. univ. dr. ing. Remus Zăgan, președintele Senatului Universitatea Maritimă din Constanța, a răspuns că Inteligența Artificială reprezintă un instrument necesar și al viitorului, în special pentru instituțiile cu profil tehnic. Acesta a subliniat că utilizarea AI poate sprijini semnificativ procesul de predare, cercetare și documentare, cu condiția respectării unor principii clare de etică și responsabilitate academică. Totodată, el a evidențiat necesitatea elaborării unui acord-cadru la nivel național, care să stabilească reguli de bună practică și etică în utilizarea Inteligenței Artificiale în educație. Pe baza acestui cadru general, fiecare universitate ar urma să își adapteze propriile reglementări, în funcție de specificul domeniilor de studiu și de particularitățile activității academice.

Prof. univ. dr. ing. Remus Zăgan: E nevoie de reglementare

"Din punctul de vedere al Universității noastre, din punct de vedere al pregătirii de specialitate pe care o desfășoară universitatea noastră, fiind una tehnică, Inteligența Artificială este un instrument necesar. Aș îndrăzni să spun că Inteligența Artificială, ca instrument, este chiar mai mult decât necesară pentru cercetătorii responsabili care vor să ducă mai departe partea de dezvoltare socio-umană a tehnologiei și a elementelor specifice pentru partea de sănătate.

E adevărat, e nevoie de partea de etică și de responsabilizarea conducătorului de doctorat, a profesorului și, nu în ultimul rând, a celui care utilizează AI, adică a studentului. Trebuie cu toții învățați. E nevoie de reglementare. Pe partea de reglementare, UE a făcut deja acel regulament al AI în 2024, care este destul de stufos. Are și un capitol destul de larg și rigid pentru partea de educație și învățământ. Intervine și partea de GDPR, partea de securitate cibernetică și, implicit, toate aceste lucruri ar trebui, la nivel național, să fie puse într-un regulament-cadru. În funcție de acest regulament, fiecare universitate să-și creioneze parcursul, ținând cont de domeniile de activitate pe care le desfășoară și de particularități.

"Creativitatea umană în domeniul artelor va fi întotdeauna apreciată"

Pentru unele universități este util, pentru altele mai puțin, și aici antevorbitorii mei au vorbit legat de arte și muzică. Se poate face o paranteză sau o observație. Întotdeauna, în domeniul artelor, va exista un public dedicat care va vrea să asculte muzică simfonică, operă, operetă, muzică rock, muzică clasică, deci așa ceva nu va dispărea. Creativitatea umană în domeniul artelor va fi întotdeauna apreciată.

Bineînțeles, va fi un element util pentru cei care urmăresc aceste cursuri în a-și îmbogăți partea de creație. Alături de algoritmi, ar putea să-și dedice anumite pasaje muzicale către un alt public care este dedicat către așa ceva. Nu cred că va fi o sperietoare, ci chiar cred că va ajuta. Este o oportunitate. De asemenea, în domeniul artelor teatrale, am văzut de curând un film cu Robert De Niro și cu o actriță fabricată cu Inteligență Artificială. Există partea de creativitate în ceea ce privește domeniul artelor, unde poți să aduci împreună actori și elemente de animație generate cu inteligența artificială.

"Încurajăm cadrele să nu sperie, să încerce să fie responsabili, să utilizeze Inteligența Artificială în predare"

În ceea ce privește Universitatea noastră, noi derulăm din 2019 un masterat pe securitate cibernetică și managementul riscurilor. Încurajăm cadrele să nu sperie, să încerce să fie responsabili, să utilizeze Inteligența Artificială în predare, pentru a îmbunătăți curricula și pentru a fi cât mai actuali. Inteligența Artificială este un instrument foarte bun pentru partea de documentare, informare. Nu mai e necesar să te duci la biblioteci în alte universități. Rămâne responsabilitatea coordonatorului, la lucrările de disertație și doctorat, de a găsi resurse și de a trimite studenții să verifice sursele.

Legat de ceea ce facem noi, este simplu și complex în același timp. E dificil ca tot corpul profesoral să îmbrățișeze algoritmul și noile tehnologii. Colegii mei, din diverse specialități, fie sunt contra, fie speriați, fie îmbrățișează acești algoritmi. Vă mărturisesc că UE deja derulează, pentru autoinstruire, Inteligența Artificială. Am parcurs acum doi ani un curs la European Security and Defence College în care era un avatar al expertului respectiv care explica topicurile la care voiam să capăt mai multe competențe. Lucrurile acestea deja se desfășoară de doi ani. Sunt utile pentru viitor, mai ales pentru specialitățile cu învățământ la distanță sau frecvență redusă", a explicat Prof. univ. dr. ing. Remus ZĂGAN, președinte al Senatului Universității Maritime din Constanța.

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