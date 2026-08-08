J.D. Vance, favoritul lui Trump pentru Casa Albă în 2028. Chirieac explică de ce nu a fost ales Rubio și cum ar arăta o administrație Vance

Președintele Donald Trump, alături de vicepreședintele SUA JD Vance și Marco Rubio, Secretarul de Stat

Președintele american Donald Trump și-ar fi ales succesorul pentru alegerile din 2028. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Președintele SUA, Donald Trump, le-ar fi transmis recent unor donatori, în cadrul unei întâlniri private desfășurate în Biroul Oval, că îl susține pe vicepreședintele J.D. Vance pentru alegerile prezidențiale din 2028. Potrivit surselor citate de The Washington Post, Trump le-ar fi spus acestora că "la finalul zilei, trebuie să-l alegem pe J.D.". Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul și implicațiile sale într-o emisiune la România TV, moderată de jurnalistul Ionuț Grigore.

O continuare a erei Trump sau o altă etapă pentru republicani?

"Cred că J.D. Vance, tânăr și foarte puternic, nu numai că va continua politica lui Donald Trump, dar va fi și mult mai coerent în deciziile pe care le ia. Pe lângă Donald Trump, J.D. Vance e un moderat, dar înțelege foarte bine politica MAGA. Are prima șansă pentru a câștiga alegerile. Este bine pentru lume să-și facă politicile încă de pe acum. România trebuie să se lămurească încotro merge. Noi nu ne putem permite să abandonăm America. Vedem că relațiile cu Administrația Donald Trump nu sunt strălucite nici pe departe. Suntem indeciși, nu știm dacă vrem cu Uniunea Europeană, nu știm dacă suntem cu Statele Unite, am vrea și cu unii și cu alții și nu reușim să mulțumim pe nimeni, nici măcar pe noi. J.D. Vance va fi fără ezitări. Dacă Donald Trump mai face glume, se mai răzgândește, e mai aproape de un moderator sau star TV, pentru că vorba aceea, toată lumea îi știe emisiunea faimoasă, Ucenicul, atunci trebuie să știm că J.D. Vance nu este așa. Este un tip mult mai serios și mai hotărât. A fost format de Forțele Speciale Americane și a suferit și un proces de maturizare politică, să-i spunem așa, în sensul MAGA. Atunci când a fost numit în această funcție nu trecuse prin alinierea la MAGA. Va fi o perioadă în care America va fi și mai dură cu partenerii și aliații săi, iar de inamici nici nu mai vorbim.

De ce J.D. Vance și nu Marco Rubio?

Este alegerea lui Donald Trump. Marco Rubio este mult mai înclinat spre diplomație, spre negociere, dar nu în stilul lor, fiind un secretar de stat, un ministru de externe foarte bun. El de multe ori a îndulcit deciziile Administrației Trump și a îndulcit criticile față de Uniunea Europeană. Probabil că Donald Trump nu dorește lucrul acesta. El dorește ca opera sa să fie continuată, iar cel care poate face asta, care poate continua, care o poate duce la noi înălțimi, sau noi adâncimi, depinde din ce parte privești lucrurile, este J.D. Vance.

Administrația Vance ar fi mai bună pentru România?

"Nu ar fi. România trebuie să facă pași spre America. Donald Trump a inventat diplomația tranzacțională. Asta înseamnă că suntem prieteni, dacă avem interese economice comune. Donald Trump, ca om de afaceri, s-a dus la esență. Banul învârte lumea și el a spus că și statele sunt învârtite tot cu ajutorul banilor. Atunci, dacă România propune Statelor Unite niște proiecte importante, de multe miliarde, atunci vom avea o relație foarte bună. Dacă nu, pur și simplu nu se va întâmpla nimic. Polonia a făcut asta din multe puncte de vedere și s-a extins în domeniul militar și pe partea de intelligence. America are o relație specială cu Statele Unite. Polonia este și în Europa, și metaforic vorbind, și în Statele Unite. România nu a reușit lucrul acesta. Europenii ne privesc cu neîncredere, nu spun cu dispreț că ar fi greșit, ținând cont de rezultatele pe care le avem. Suntem la margine de junk, noroc cu Moody's care ne-a mai lăsat datorită Băncii Naționale a României. În relațiile bilaterale dintre România și America nu există, din păcate, nicio scânteie", a explicat Bogdan Chirieac.

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