„Nu vom adera niciodată”: Valeri Zalujnîi spulberă speranțele lui Zelenski în privința Ucrainei

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Visul Ucrainei de a deveni membru al Alianței Nord-Atlantice primește o lovitură neașteptată chiar din interior. Valeri Zalujnîi, fostul comandant suprem al armatei ucrainene și actual ambasador la Londra, a lansat un avertisment dur: țara sa nu va adera „niciodată” la NATO în condițiile actuale, acuzând că Alianța încă funcționează după doctrine depășite.

Fostul comandant militar ucrainean de rang înalt Valeri Zalujnîi, acum ambasador în Regatul Unit, a fost citat declarând luni că nu există nicio perspectivă ca ţara sa să adere la NATO, o aspiraţie înscrisă în Constituţie, relatează Reuters și Agerpres.

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Zalujnîi: „Nu vom adera niciodată la NATO”



Valeri Zalujnîi, citat de publicaţia Evropeiska Pravda, a declarat la o reuniune a ambasadorilor ucraineni că Ucraina nu îndeplineşte în niciun fel standardele militare necesare pentru a adera la Alianţa Nord-Atlantică.

"Cunosc NATO foarte bine. Timp de aproximativ 12 ani, am lucrat personal pentru a mă asigura că îndeplinim standardele NATO şi în fiecare an auzeam poveşti despre cum am putea adera la NATO în orice zi", a afirmat el la reuniune, citat de Evropeiska Pravda.

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Critici dure la adresa Alianței: „Doctrine din Al Doilea Război Mondial”

"Din păcate, nu vom adera niciodată", a declarat Zalujnîi, precizând este "imposibil, având în vedere nivelul de dezvoltare pe care îl au forţele armate ale Ucrainei, să ne alăturăm unei organizaţii ghidate de doctrinele celui de-Al Doilea Război Mondial".

Ucraina are nevoie de tehnologia "deja utilizată în statele membre NATO, inclusiv apărarea antirachetă şi capacităţile spaţiale", a subliniat el.

Kievul a înscris în Constituţie obiectivul strategic de aderare la NATO şi Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Ucraina a recunoscut că, în prezent, nu ar fi bine primită în NATO de către toţi membrii acesteia.

Tensiunile cu Zelenski și cota de încredere a lui Zalujnîi

Zalujnîi a fost demis din funcţia de comandant suprem al Ucrainei în 2024 din cauza unor divergenţe cu preşedintele Volodimir Zelenski privind desfăşurarea războiului cu Rusia, acum aflat în al cincilea an.

Sondajele de opinie privind încrederea alegătorilor îl plasează aproximativ la egalitate cu Zelenski şi cu fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, demis din funcţie luna trecută. Succesorul lui Zalujnîi din funcţia de comandant suprem a fost, de asemenea, demis luna trecută.

Rusia a respins din oficiu orice idee de aderare a Ucrainei la NATO.