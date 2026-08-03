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I-a promis Grindeanu lui Nicușor Dan că PSD nu va face alianță cu AUR? Răspunsul liderului PSD

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 03 Aug 2026
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sorin grindeanu declaratii presa Inquam Photos / Octav Ganea
Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Parlamentului că exclude pe termen scurt o alianță de guvernare cu AUR. Liderul social-democrat a subliniat că își va depune mandatul de premier dacă nu va reuși să adune o majoritate transparentă, însă a lăsat o ușă deschisă în privința scenariilor politice pe termen lung.

În cadrul unei conferințe de presă susținută la Palatul Parlamentului din Capitală, președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a exclus pe termen scurt o alianță cu Partidul AUR.

„Dacă mâine, președintele vă desemnează premier, pe ce majoritate v-ați putea baza?“, a întrebat un jurnalist.

„Nu s-a schimbat nimic. Atunci când voi veni în fața dumneavoastră, dacă voi fi în această situație, foarte transparent voi spune care este majoritatea pe care mă bazez. Dacă nu voi avea o asemenea majoritate, îmi voi depune mandatul“, a răspuns Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă i-a promis lui Nicușor Dan că Partidul Social Democrat (PSD) nu va guverna cu AUR, Sorin Grindeanu a spus că „în acest moment nu avem vreo alianță, iar pe termen scurt nu vom face vreo alianță de acest tip care să ducă la formarea vreunei majorități“, adăugând că președintele nu l-a întrebat acest lucru.

„Spuneți că pe termen scurt, nu, dar asta nu exclude ca, pe viitor, PSD să facă o alianță cu AUR?“, a insistat jurnalistul.

„Pe viitor e ceva ce nu pot să anticipez. Nu știu ce înseamnă acest viitor ca durată. Acum, nimic nu s-a schimbat“, a punctat Sorin Grindeanu.

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România se află în criză politică prelungită, după ce Guvernul Bolojan a fost demis. De mai multe luni, partidele parlamentare nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară și să voteze un prim-ministru.

Au existat două încercări de desemnare de premieri din partea președintelui Nicușor Dan, ambele soldate cu eșecuri. Prima persoană desemnată, Eugen Tomac, și-a depus mandatul după ce a constatat că nu are voturile necesare în Parlament, în timp ce Guvernul propus de Adrian Veștea a ajuns la vot în Legislativ, însă a picat.

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sorin grindeanu
partidul aur
psd
criza politica
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Comentarii (3)

Oa   •   03 August 2026   •   15:14

Grindeanu i-a scos pe psd isti de la guvernare si aia chitatie pe margine. Intre timp usristii cu fratii lor pnlisti care tot usristi sunt si cu udmristii inhata tot ce se poate si se imbuiba din banii tarii. Nicusor nu are graba, e incremenit in fiinta lui, dar Grindeanu va incepe sa fie presat de psdei lasati flamazi pe tusa, daca nu se misca in vreo directie il paste debarcarea, strambaturile lui nu tin de foame.

Gheorghe   •   03 August 2026   •   15:10

Cu siguranta AUR este de 1000 de ori mai buni ca ust

Mihai1   •   03 August 2026   •   14:56

Între USR și AUR am să prefer oricând AUR.

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