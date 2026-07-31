Băsescu, atenționare pentru cine vrea să facă înțelegeri secrete cu George Simion

Traian Băsescu

Ilie Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit cu George Simion după ce liderul AUR zisese inițial acest lucru.

Ilie Bolojan a zis că s-a întâlnit de două ori în acest an cu președintele AUR, George Simion, însă a respins ideea că ar fi existat negocieri politice între cei doi înaintea votului de învestire a Guvernului Veștea. Premierul demis a spus că nu mai știe exact când s-a întâlnit cu liderul AUR.

Traian Băsescu a făcut un comentariu despre acest subiect. A spus că cine face înțelegeri cu liderul AUR uită cine este Simion. Fostul președinte a zis că George Simion nu va respecta niciodată nimic și o să spună în presă cine și ce a făcut.

„Am văzut o îngrijorare la cei de la PSD că Ilie Bolojan s-ar fi înțeles cu George Simion pentru o eventuală suspendare a președintelui”, a zis jurnalista Nadia Ciurlin.

„Asta arată că sunt farisei. Pe de o parte spun că nu vor cu AUR, iar pe de altă parte fac tot felul de aranjamente. Cert este că nu au înțeles cine este Simion. George Simion nu va respecta niciodată nimic și o să iasă și o să spună în presă cine și ce a făcut”, a spus Traian Băsescu.

Va fi suspendat Nicușor Dan?

De asemenea, Traian Băsescu a declarat că partidele nu se vor înțelege pe suspendarea președintelui, iar dacă acest lucru s-ar întâmpla, mișcarea nu ar avea succes.

„S-au înțeles cu cei de la PSD să facă moțiunea de cenzură, iar acum se înțeleg cu cei de la PNL să-l dea jos pe Nicușor Dan. Deci cine mai înțelege ceva?”, a mai zis moderatoarea.

„Eu nu cred că se vor înțelege pentru suspendarea președintelui. Nu cred și nici nu cred că o astfel de suspendare ar avea succes”, a spus Traian Băsescu la B1 TV.

„Mi se pare că pe rețelele de socializare lumea este cam supărată pe Nicușor Dan”, a continuat jurnalista.

„Este. Și pe mine era supărată și totuși nu s-a dus la vot să le facă cvorumul”, a zis, râzând, Traian Băsescu.

Ilie Bolojan a discutat cu George Simion



Ilie Bolojan a zis că s-a întâlnit de două ori în acest an cu președintele AUR, George Simion, însă a respins ideea că ar fi existat negocieri politice între cei doi înaintea votului de învestire a Guvernului Veștea. Premierul demis a spus că nu mai știe exact când s-a întâlnit cu liderul AUR.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul George Simion de două ori. În plan parlamentar și în plan uman, dacă oamenii vor să discute cu mine, au voturi în spate și reprezintă categorii de cetățeni, am căutat să nu îi jignesc și să am o relație civilizată. Asta am făcut și când am fost președintele Senatului. Asta am făcut și în această perioadă. Cu toți cei care sunt, de exemplu, în Senat, cu liderii de grup, cu cei care au funcții de vicepreședinți, am căutat să am o relație civilizată. Pentru că asta ține de respectul între oameni și de respectul pentru cei pe care îi reprezintă”, a zis Ilie Bolojan la Digi 24.

Ce a vorbit cu George Simion?



„A fost o discuție pur și simplu generală, legată de perspective. Nu au fost negocieri politice, ci doar un schimb de opinii”, a zis Ilie Bolojan.

Am putea crede că discuția a avut legătură cu susținerea Guvernului Veștea din moment ce AUR s-a răzgândit la vot?



„Nu mai rețin. Nu cred că a fost o discuție dinainte de Guvernul Veștea”, a zis Ilie Bolojan.

Credeți că a fost mai devreme?



„Cred că a fost mai devreme”, a zis Ilie Bolojan.

Primul care a vorbit despre aceste întâlniri a fost George Simion, acum vreo săptămână. „Am vorbit și cu Ilie Bolojan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Nicușor Dan”, spunea liderul AUR.

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