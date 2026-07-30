Petrişor Peiu a spus când s-au întâlnit Ilie Bolojan şi George Simion. Una dintre întâlniri a fost la aeroport

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a clarificat tema întâlnirilor dintre Ilie Bolojan şi George Simion.

Miercuri, Ilie Bolojan a recunoscut că în acest an s-a văzut de două ori cu George Simion, însă a spus că nu mai ştie când au avut loc întâlnirile. A spus, însă, că aceste întâlniri au avut loc înainte de votul pentru Guvernul Veştea şi că nu au avut legătură cu acesta.

"Întâlnirile respective — și își amintește bine Ilie Bolojan — au fost două, așa știu și eu. Ambele cred că au fost înainte de ideea moțiunii de cenzură, deci nu au avut legătură cu moțiunea. Una dintre ele, din câte știu, a avut loc la aeroport și a fost întâmplătoare. Deci nu a fost vorba despre o negociere cu program, n-am avut o listă de negociere cu PNL", a declarat Petrişor Peiu la B1 TV.

Petrişor Peiu a avut o întâlnire programată cu Ilie Bolojan

Liderul senatorilor AUR a spus şi că în această săptămână a avut programată o întâlnire cu Ilie Bolojan, pe tema proiectelor de lege care urmau a fi duse în faţa Parlamentului în sesiunea extraordinară.

"Eu m-am întâlnit luni la ora 10:00, dar domnul Simion n-a fost la întâlnire. Am fost eu cu Mihai Enache, liderul de grup de la Camera Deputaților, și cu Laurențiu Plăeșu, vicepreședintele Senatului. Domnul Bolojan ne-a spus cu ce proiecte de legi vine în această sesiune extraordinară. Deci a fost o întâlnire într-un cadru cât se poate de informal — că formal era dacă ne vedeam la Senat, iar dânsul era la tribună și ne spunea aceste chestiuni", a spus Petrişor Peiu.

Cu toate astea, Peiu spune că Ilie Bolojan nu şi-a ţinut promisiunile, motiv de nemulţumire pentru AUR.

"Dar domnia sa nu și-a ținut promisiunea pe care a făcut-o luni și a aglomerat această sesiune extraordinară cu noi și noi proiecte de legi, motiv pentru care noi ne simțim destul de nemulțumiți. A venit cu o listă de subiecte vizate de proiectele de legi respective. Am acceptat să discutăm și să lucrăm pe ele. Am ajuns la o formulă oarecare după ce a plecat domnia sa, după care colegii domniei sale au venit cu noi și noi proiecte de legi, care mai de care mai greu de acceptat și de discutat într-o singură zi. Totul a culminat cu proiectul de lege privind Codul Urbanismului, care are vreo 500 și ceva de pagini și ni s-a cerut să-l votăm în comisii și în plen în 5 ore, astăzi. Ceea ce numai a democrație parlamentară nu seamănă", a completat Petrişor Peiu.

Ce a declarat Ilie Bolojan despre întâlnirile cu George Simion

Bolojan a fost întrebat dacă este adevărat ce a declarat Simion, şi anume că a vorbit cu el în perioada de dinaintea votului de învestitură pentru guvernul Veştea.

"Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată. Asta am făcut şi cât am fost preşedintele Senatului, asta am făcut şi în această perioadă şi cu toţi cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care erau vicepreşedinţi, am căutat să am o relaţie civilizată, pentru că asta ţine de respectul între oameni şi de respectul pentru românii care votează. (...) Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta", a spus Bolojan miercuri la Digi 24.

El a adăugat că nu crede că a avut o discuţie cu George Simion înainte de votul pentru învestire a guvernului Veştea.

"Nu cred că a fost o discuţie înainte de guvernul Veştea. (...) Cred că a fost mai devreme. Dar nu ţin minte aceste date şi nu are rost să vin cu detalii", a afirmat acesta.