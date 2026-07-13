"Nicuşor Dan i-a cerut demisia lui Ilie Bolojan". Dominic Fritz, dezvăluiri din şedinţa de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Dominic Fritz, preşedintele USR, spune că Nicuşor Dan i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze din fruntea Guvernului interimar în timpul discuţiilor de luni de la Palatul Cotroceni.

Mai mult, Dominic Fritz spune că Nicuşor Dan a fost de acord cu Sorin Grindeanu când acesta a spus că PSD nu este obligat să voteze legile propuse de PNL pentru jaloanele din PNRR.

"Am discutat despre cele șase proiecte din PNRR și într-adevăr atunci a spus că el consideră că PSD este în opoziție și că n-au nicio obligație să voteze aceste legi și că ar trebui să-și dea demisia Ilie Bolojan”, a spus Fritz făcând referire la ce a transmis Sorin Grindeanu în timpul şedinţei de la Cotroceni.

Ulterior, Dominic Fritz a declarat că şi preşedintele Nicuşor Dan a intrat pe aceeaşi retorică.

"A insistat, la fel cum a făcut-o și public Sorin Grindeanu, că el consideră că PSD este în opoziție și nu are nicio obligație. Doar că obligația nu o are față de Ilie Bolojan sau față de USR sau față de guvern. Obligația o are față de cetățenii României, care se așteaptă să nu pierdem 3 miliarde de euro, pe care dacă îi pierdem, trebuie să-i punem în loc din împrumuturi și iarăși crește deficitul, iarăși crește inflația. Toate aceste rezultate vor fi extrem de concrete și tocmai de aceea nu înțeleg această aproape copilărie, că acum să se retragă Ilie Bolojan și să fie un alt ministru actual desemnat ministru inter-prim-ministru interimar ar fi o victorie simbolică”, a adăugat Dominic Fritz la Digi24.

Sorin Grindeanu a anunţat că PSD nu e obligat să voteze legile pentru jaloanele PNRR

"PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta.

De asemenea, eu am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost una simulată. Tocmai de aceea noi astăzi ne vom întâlni cu toate confederațiile sindicale și miercuri cu patronatele pentru că este un subiect mult prea important pentru România ca noi să așteptăm că ne trimită Pîslaru sau Bolojan o lege proastă sau inaplicabilă.

Pentru cei din PNL și USR care tot vociferează că această lege trebuia făcută deja, le reamintesc că pe vremea lui Nicolae Ciucă acest jalon a fost mutat din cererea 3 de plată în cererea 6 pentru că foștii miniștri de Finanțe ai PNL-ului au spus că nu au bani pentru a o implementa. Acesta este adevărul pe care îl puteți verifica foarte simplu", a declarat Sorin Grindeanu.