De ce n-a fost Ciucu la consultările de la Cotroceni

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Ciprian Ciucu a lipsit din delegaţia PNL de la Palatul Cotroceni de marţi, 23 iunie, când liberalii au mers la consultările cu preşedintele Nicuşor Dan.

Delegaţia PNL a fost formată din Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Robert Sighiartău, Mircea Abrudean şi Gabriel Andronache. Marele absent a fost Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. La consultările precedente, CIprian Ciucu făcuse parte din delegaţia PNL.

De ce a lipsit, însă, primarul general?

Acesta a ales să nu mai candideze la funcţii de conducere în PNL după ce pe 19 iunie a fost pus sub control judiciar de DNA, ca urmare a dosarului de luare de mită în care este implicat.

Primarul general a şi explicat motivul absenţei sale de la consultările cu preşedintele Nicuşor Dan. Declaraţia a fost dată pe holurile Tribunalului Bucureşti, unde acesta a fost pentru a da declaraţii în ceea ce priveşte contestarea controlului judiciar.

"După cum ştiţi, eu nu am mai candidat şi nu mai am funcţii politice în PNL. Am şi spus acest lucru, nu am mai candidat din cauza acestui dosar", a declarat Ciprian Ciucu.

Ce declara Ciprian Ciucu înainte de Congresul Extraordinar PNL

"Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepreședinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor.

Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepreședinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei.

Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea", a transmis Ciprian Ciucu în weekend.