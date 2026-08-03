PSD îl pune la zid pe Radu Miruță, după scandalul hidrocentralelor: „Face ceea ce știe: NIMIC!”

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD Gorj a publicat un mesaj amplu pe pagina oficială de Facebook, în care îl acuză pe ministrul Energiei, Radu Miruță, că nu oferă soluții pentru depășirea actualei crize și că încearcă să transfere responsabilitatea asupra Partidului Social Democrat pentru problemele cu care se confruntă Complexul Energetic Oltenia.

PSD Gorj susține că ministrul Energiei evită asumarea responsabilităților și preferă să își concentreze discursul asupra adversarilor politici.

„Tupeul și ignoranța USR nu țin loc de soluții! Într-un moment cu care România nu s-a mai întâlnit, în care premierul demis Ilie Bolojan a declarat stare de alertă energetică și suntem la un pas de a stinge lumina în sens propriu, ministrul Radu Miruță, unul dintre cei care ar trebui să aibă o soluție concretă pentru a susține țara să depășească această criză, face ceea ce știe: NIMIC!” scrie partidul pe pagina de Facebook.

În continuarea mesajului, social democrații afirmă că atacurile lansate de Radu Miruță împotriva PSD reprezintă o încercare de a distrage atenția de la problemele adevărate din sistemul energetic.

„Pentru a-și masca incompetența și eșecul, dar și pentru a deturna atenția de la responsabilitățile sale și ale USR în contextul actual, strategia lui Miruță este aceeași folosită ca și până acum: produce mult zgomot, aruncă cu noroi și acuzații în competitorii politici și strigă de dimineața până seara că PSD este vinovat de situația în care se află Complexul Energetic Oltenia, în contextul crizei energetice. Nu ne-ar surprinde dacă Miruță și USR ar acuza Partidul Social-Democrat și de faptul că asupra Europei s-a abătut o cupolă de foc”, conform PSD Gorj.

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PNRR și decarbonizarea Complexului Energetic Oltenia, în centrul disputei

O parte importantă a comunicatului este dedicată Planului Național de Redresare și Reziliență, document care stabilește calendarul de decarbonizare și restructurare pentru Complexul Energetic Oltenia. PSD Gorj afirmă că aceste angajamente au fost negociate în perioada în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene era condus de Cristian Ghinea, reprezentant al USR, iar Ministerul Energiei era condus de Virgil Popescu, din partea PNL.

„Doar pentru că zbiară din toți rărunchii pentru a atrage atenția, nu înseamnă că românii uită cine este Radu Miruță și USR și cine a fost ministrul Energiei în perioada în care s-a scris PNRR-ul, piatra de căpătâi a Complexului Energetic Oltenia.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), documentul care conține calendarul de decarbonizare și angajamentele privind restructurarea Complexului Energetic Oltenia, a fost elaborat și negociat în perioada în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene era condus de Cristian Ghinea, colegul lui Radu Miruță de la USR. În același timp, Ministerul Energiei era condus de Virgil Popescu, din partea PNL. Acestea sunt fapte, nu opinii”, mai arată social democrații.

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PSD aduce în discuție cazul Carierei Roșia

În mesaj este amintit și episodul din anul 2022 privind Cariera Roșia, una dintre cele mai importante exploatări miniere ale Complexului Energetic Oltenia. PSD Gorj îl invocă pe Octavian Berceanu și susține că intervențiile acestuia au avut drept scop oprirea activității exploatării.

„Mai mult, nu trebuie uitat că în iunie 2022, Octavian Berceanu, fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, candidat la președinția USR și membru de vază al acestui partid, s-a deplasat la Cariera Roșia, cea mai mare din cadrul Complexului Energetic Oltenia, de unde a sesizat Poliția și Garda Națională de Mediu, cerând închiderea activiății carierei ca urmare a unei hotărâri a Tribunalului București privind suspendarea acordului de mediu. Cine au fost cei care au obținut această hotărâre a instanței?! Organizația Bankwatch România, preaiubită și susținută de USR, care de la venirea în România a lucrat doar în interesul USR.

De amintit este și faptul că tot din cauza ONG-urilor susținute de USR, punerea în funcțiune a hidrocentralelor din România aflate într-un stadiu de realizare de peste 90%, care ar fi produs sute de MW/h, energie nepoluantă, A FOST BLOCATĂ!

PSD a avut, în mod constant, o poziție publică fermă și consecventă: grupurile energetice pe cărbune nu trebuie închise înainte ca noile capacități de producție să fie construite și puse în funcțiune. Rerezentanții PSD Gorj au susținut acest principiu în Guvern, în Parlament, prin amendamente depuse la Legea decarbonizării și în toate dezbaterile publice privind viitorul Complexului Energetic Oltenia”, scrie PSD Gorj.

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Întrebări adresate ministrului Radu Miruță

În finalul mesajului, PSD Gorj îi solicită ministrului Energiei să își precizeze poziția față de prevederile PNRR și față de calendarul de închidere a capacităților pe cărbune.

„Radu Miruță ar trebui să le explice gorjenilor dacă este sau nu de acord cu prevederile PNRR negociate de propriul partid și dacă susține, în continuare, închiderea capacităților energetice înainte ca alternativele promise să fie operaționale. Dubla personalitate de care pare că ar suferi ministrul USR este documentată medical. Se manifestă prin trecerea bruscă de la o stare la alta, exact cum se comportă și acesta: când vorbește în fața gorjenilor spune că susține continuarea activități la Complexul Energetic Oltenia, iar când este în mijlocul colegilor din USR votează la una cu aceștia, împotriva tuturor intereselor României.

PSD Gorj nu va accepta lecții de la cei care încearcă să șteargă cu buretele propriile responsabilități. Noi vom continua să susținem interesele județului Gorj, ale salariaților Complexului Energetic Oltenia și ale sistemului energetic național.

Gorjenii au nevoie de adevăr și de soluții, nu de propagandă și de încercări de rescriere a istoriei”, se mai arată în mesaj.