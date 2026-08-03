Miruță merge și el la detonare: O să dăm stânca aia jos

Dunărea, iulie 2026/ Apele Române Olt

Debitul Dunării continuă să scadă într-un ritm care îngrijorează. În mai multe puncte din țară sunt desfășurate intervenții complexe pentru a direcționa mai multă apă spre Dunărea Veche și către zona Cernavodă, acolo unde nivelul redus al fluviului pune presiune asupra producției de energie. Prima încercare de distrugere a unei formațiuni stâncoase care împiedică circulația apei nu a avut rezultatul așteptat, iar lucrările vor fi reluate.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat duminică seara, la Euronews România, că intervenția este realizată de militari specializați din cadrul Forțelor Navale și al Forțelor Terestre și că operațiunea va continua încă de la primele ore ale dimineții.

Potrivit ministrului, formațiunea stâncoasă reprezintă o barieră naturală care împinge apa către brațul Bala și reduce astfel cantitatea de apă care ajunge pe Dunărea Veche și spre Cernavodă.

„N-a fost detonată. S-a încercat detonarea aceste stânci astăzi, s-a lucrat etapizat. Până în acest moment nu s-a eliminat. O să reînceapă lucrările dimineață. Am avut o discuție cu oamenii implicați - niște oameni specialiști de la Forțele Navale și de la Forțele Terestre - mâine dimineață o să merg și eu acolo, o să dăm cu stânca aia jos. În același timp, s-a pornit o dragă de la Cernavodă să dragheze Dunărea Veche înspre Cernavodă. Dimineață ajunge o dragă și la această intersecție unde vă spuneam că este o treaptă de 4 m care împiedică apa s-o ia pe Dunărea Veche și o duce spre zona unde este mai jos. O dragă sapă în adâncime la această intersecție, o dragă sapă în adâncime și la Cernavodă ca apa care va fi direcționată spre Cernavodă să nu mai aibă acolo această piedică”, a explicat Miruță.

Declarațiile arată că autoritățile acționează simultan pe două direcții. Pe de o parte încearcă eliminarea obstacolului natural care influențează traseul apei, iar pe de altă parte execută lucrări de dragaj pentru a adânci albia și a permite unui volum mai mare de apă să ajungă spre sectorul afectat.

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Operațiunea continuă luni. Intervențiile se desfășoară pe mai multe sectoare ale Dunării

Prima încercare de spargere a stâncii Pârjoaia, considerată un obstacol important în redistribuirea apei către Dunărea Veche, nu a avut succes. Autoritățile au anunțat că intervenția va fi reluată astăzi, cu noi operațiuni executate de echipe specializate.

În paralel, Administrația Fluvială a Dunării de Jos a început lucrări de dragaj pe sectorul dintre Dunărea Veche și Brațul Bala. Scopul acestora este eliminarea pragurilor formate pe fundul albiei, astfel încât apa să poată circula mai ușor către zonele unde nivelul a scăzut semnificativ.

Situația este urmărită permanent și de specialiștii de la Apele Române. Estimările acestora indică faptul că în data de 6 august debitul Dunării ar putea coborî sub minimul istoric înregistrat în anul 2003, ceea ce ar reprezenta un nou record negativ pentru fluviu.

Scăderea debitului afectează întregul sistem hidrologic, dar are și efecte asupra producției de energie, asupra navigației și asupra alimentării cu apă în anumite sectoare.

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Cernavodă devine unul dintre punctele critice

Nivelul redus al Dunării pune presiune asupra funcționării sistemului energetic, iar autoritățile încearcă să asigure un flux suficient de apă spre zona Cernavodă prin lucrări executate în regim de urgență.

Intervențiile anunțate de ministrul Apărării arată că este nevoie atât de eliminarea obstacolelor naturale, cât și de modificarea profilului albiei prin dragaj, pentru ca apa să poată urma traseul dorit. Din acest motiv, echipele vor continua lucrările în zilele următoare, iar rezultatele vor depinde atât de succesul operațiunilor tehnice, cât și de evoluția debitului Dunării în această perioadă.

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