Elena Cristian - Bogdan Chirieac, pariu despre cine ar intra în turul doi la prezidențiale / video

FOTO: Agerpres

Cine ar intra în turul doi la prezidențiale dacă ar fi mâine alegeri?

Cine ar ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale dacă scrutinul ar avea loc mâine? Întrebarea a stârnit o dezbatere cu miză... neașteptată, în studioul DC News. Analistul politic Bogdan Chirieac și Elena Cristian, analist DC Business, au ajuns chiar să pună un pariu. Despre pariul acesta, Anca Murgoci l-a întrebat, pe TikTok, pe Bogdan Chirieac cine ar intra în turul doi dacă mâine ar fi alegeri.

Discuția a pornit de la întrebarea adresată de Anca Murgoci privind numele candidaților care ar avea cele mai mari șanse să ajungă în finala prezidențială

Bogdan Chirieac pariază că în turul doi vor intra candidatul suveranist (Călin Georgescu sau George Simion) și Victor Ponta. Elena Cristian, analist DC Business, are altă părere.

Iată dialogul de pe TikTok cu Anca Murgoci pornind de la pariul dintre Bogdan Chirieac și Elena Cristian:

Anca Murgoci: Nu pot să cred, domnule Bogdan Chirieac, că spuneți dumneavoastră așa ceva. Cine ar intra în turul al doilea dacă mâine ar avea loc alegeri prezidențiale?

Bogdan Chirieac: Dacă am dreptate, Elena Cristian este obligată să-ți dea o pereche de pantofi Louis Vuitton. Dacă nu, îi dau eu Elenei Cristian o pereche de pantofi. Deci câștigi cu siguranță. Că am zis că nu e cazul să port eu pantofii cu talpă roșie... Așadar, în turul al doilea la prezidențiale vor intra cei doi...

Anca Murgoci: Cine? Nu le spuneți și cititorilor DC News?

Bogdan Chirieac: Va intra candidatul suveranist, fie că va fi Călin Georgescu, fie că va fi George Simion. Iar al doilea va fi Victor Viorel Ponta.

Anca Murgoci: Cum adică? Ilie Bolojan nu intră?

Bogdan Chirieac: Va fi o luptă foarte strânsă între Bolojan și Ponta. Eu cred totuși că va intra Ponta. Dacă nu, dacă vor câștiga ai mei (n.r. - USR), va intra Ilie Bolojan.

Anca Murgoci: Dar ce spuneți de o finală Victor Ponta– George Simion?

Bogdan Chirieac: Este foarte probabil. Da, este foarte probabil. Elena Cristian crede că Ilie Bolojan nu va intra în turul al doilea. Și atunci cum facem cu pariul nostru?

Anca Murgoci: Ca de obicei, pe cititori să decidă.

Bogdan Chirieac: Haideți, spuneți-ne! Chiar mă interesează opinia voastră. În afară de candidatul suveranist, care credeți că va intra sigur în turul al doilea: Victor Ponta sau Ilie Bolojan?

@rodcnews Cine va intra la prezidențiale în turul doi? Anca Murgoci și Bogdan Chirieac discută un pariu cu Elena Cristian - www.dcnews.ro ♬ sunet original - DC News

Suntem totuși departe de suspendarea lui Nicușor Dan

Traian Băsescu a declarat, vineri, că partidele nu se vor înțelege pe suspendarea președintelui, iar dacă acest lucru s-ar întâmpla, mișcarea nu ar avea succes.

„Eu nu cred că se vor înțelege pentru suspendarea președintelui. Nu cred și nici nu cred că o astfel de suspendare ar avea succes”, a spus Traian Băsescu la B1 TV.

„Lumea este supărată pe Nicușor Dan, într-adevăr. Și pe mine era supărată și totuși nu s-a dus la vot să le facă cvorumul”, a mai zis, râzând, Traian Băsescu.

Suspendarea din funcţie



În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui. Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

Raportul privind anularea alegerilor, „într-un termen rezonabil”, anunța Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a afirmat, în iunie, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat „într-un termen rezonabil”. Nicușor Dan a refuzat să dea un termen mai precis formulat.

La întrebarea legată de momentul în care raportul va fi dat publicității, Nicușor Dan a răspuns: „Există mai multe variante de lucru. Tot timpul au existat și colective și rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat. O să avem un raport complet într-un termen rezonabil, nu o să vă dau un termen acum”.

„Și eu sunt nerăbdător să închidem acest capitol din istoria noastră recentă”, a continuat președintele. El a zis că există două perspective ce vor fi menționate în raport, una juridică și una legată de interferența Rusiei în procesul electoral.

„Din punct de vedere juridic, chestiunea este clară: am avut un candidat care a încălcat flagrant legea electorală și s-a pus într-o situație de neechitate față de ceilalți candidați. În ce privește influența rusă, avem deja un raport al Parchetului General care dovedește că au existat companii rusești în spatele acestei acțiuni”, a precizat președintele.

„Ce îmi doresc de la raport este să avem o poză mai generală, care să fie mult mai ușor de înțeles de o categorie largă a populației (…) Și atunci multă lume o să spună ‘Da, avem influență rusă’”, spunea Nicușor Dan.

Invitat din nou să ofere o dată aproximativă la care raportul ar putea fi prezentat public, președintele Dan a spus: „Am mai dat niște termene și din motivul ăsta nu vreau mai dau unul acum”.

La începutul lunii decembrie 2025, președintele a indicat luna ianuarie 2026 ca termen pentru prezentarea raportului.

„Poate la sfârşit de ianuarie, aşa, ca să dăm un termen aproximativ”, spunea Nicuşor Dan, întrebat despre raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale, într-o declarație acordată presei.

„Ce este cert că s-a schimbat este conștientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic și persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic și ne-am dat seama că nu este”, a precizat atunci președintele.

Am putea avea alegeri anticipate?

Aproape jumătate dintre români consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate, relevă Barometrul de opinie Avangarde realizat la nivel național în perioada 22 - 27 iulie.

La întrebarea „Credeți că în România ar trebui organizate alegeri anticipate?, 49% dintre persoanele intervievate au răspuns „da”, 39% - „nu”, iar 12% - nu știu/nu răspund.

Sondajul de opinie „Trenduri și percepții publice a fost realizat pe un eșantion multi-stratificat, probabilistic, de 1.050 de subiecți.

Marja de eroare, la un nivel de încredere de 95%, este de plus/minus 3%.

Mirel Palada, nou sondaj



Și sociologul Mirel Palada a publicat, tot astăzi, datele unui sondaj din care rezultă că 65% dintre români susțin alegerile anticipate. Un sfert sunt total împotrivă.

Majoritatea românilor chestionați se declară de acord cu organizarea alegerilor parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj publicat de Mirel Palada. Datele arată că 65% dintre respondenți susțin această variantă, în timp ce 31% se opun, iar 4% nu au răspuns sau nu au avut o opinie.

Conform graficului, 44% dintre participanți sunt total de acord cu organizarea alegerilor anticipate, iar alți 21% sunt oarecum de acord, ceea ce ridică susținerea totală la 65%.

De cealaltă parte, 25% dintre respondenți se declară total împotrivă, iar 6% sunt oarecum împotrivă. Rezultă un total de 31% care resping organizarea unor alegeri anticipate.

Totodată, 4% dintre cei chestionați au ales varianta „Nu știu/Nu răspund”.

Rezultatele indică faptul că aproape două treimi dintre români privesc favorabil ideea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, într-un context în care acest scenariu a fost intens dezbătut pe scena politică în ultimele luni.

Mirel Palada a făcut și un scurt comentariu despre sondajul său: „Nu vreți să știți cum e cu referendumul pentru demiterea Președintelui...”