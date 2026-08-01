Nicușor Dan, în doliu: „Sunt uluit de dispariția fulgerătoare a lui Florian Luca”. Cine a fost acest matematician

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan este în doliu.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca, despre care a spus că i-a fost coleg încă din adolescență, la lotul național de matematică.

Șeful statului a mărturisit că vestea l-a luat prin surprindere și și-a amintit de anii petrecuți împreună în tabere, olimpiade și conferințe.

„Uluit de dispariția fulgerătoare a lui Florian Luca. Am fost colegi de cameră la lotul de matematică în 1985 (căminul de pe str. Occidentului), apoi ne-am tot întâlnit în olimpiade, tabere, facultate, conferințe. Impresionat de intensitatea cu care trăia matematica la vârsta adultă, la fel cum îl cunoscusem la 15 ani. Un om care se bucura de viață, locuri, oameni. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Profesorul universitar Florian Luca a murit, marți, 28 iulie, în Germania, la vârsta de 57 de ani. Născut pe 16 martie 1969 în Galați, acesta a rămas strâns legat de comunitatea locală. A fost un etalon de excelență și mândrie pentru toți cei care l-au cunoscut de-a lungul carierei sale remarcabile.

„Ne pleacă profesorii... În ziua de 28 iulie, în Germania, s-a stins din viață profesorul universitar Florian Luca, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi și licențiat în matematică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1992), doctor în matematică la Universitatea Fairbanks din Alaska, visiting-profesor în mai multe ţări din Europa, America de Nord şi America de Sud, profesor universitar la Universitatea din Syracusa - New York, Catedra de Algebră şi coordonator al Lotului olimpic de matematică din Mexic, membru al Societăţilor de Matematică din România, S.U.A. şi Mexic (n. 16 martie 1969, Galați). Dumnezeu să-l odihnească!”, au transmis reprezentanții Serviciului Referințe din cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” (BVAU) Galați.

Cine a fost Florian Luca

Florian Luca s-a născut la 16 martie 1969, în Galați. A fost un matematician român specializat în teoria numerelor, cu accent pe ecuațiile diofantice, șirurile recurente liniare și distribuția valorilor funcțiilor aritmetice. A avut contribuții importante la demonstrarea faptului că numerele automate iraționale sunt transcendente, precum și la demonstrarea unei conjecturi formulate de Paul Erdős privind intersecția dintre funcția totient a lui Euler și funcția sumei divizorilor.

Florian Luca a absolvit Facultatea de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în 1992, iar în 1996 și-a obținut doctoratul în matematică la Universitatea din Alaska Fairbanks.

De-a lungul carierei, a ocupat funcții academice la Universitatea Syracuse, Universitatea Bielefeld, Academia Cehă de Științe, Universitatea Națională Autonomă din Mexic și Universitatea Witwatersrand din Africa de Sud. În prezent, era profesor la Universitatea Stellenbosch din Africa de Sud.

A fost coautor a peste 500 de lucrări științifice în domeniul matematicii, realizate împreună cu peste 200 de colaboratori.

În 2005, Florian Luca a primit prestigioasa Bursă Guggenheim pentru Științe ale Naturii, destinată cercetătorilor din America Latină și Caraibe.

De asemenea, a fost redactor-șef al revistelor științifice Research in Number Theory și INTEGERS: The Electronic Journal of Combinatorial Number Theory, precum și editor al publicației The Fibonacci Quarterly.