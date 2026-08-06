AUR a lansat o platformă dedicată demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan şi liderul AUR, George Simion / Sursa foto: Agerpres

AUR a lansat platforma suspeND.ro, dedicată demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, despre care susține că a încălcat Constituția prin refuzul de a desemna un prim-ministru și prin excluderea principalului partid de opoziție din consultările pentru formarea Guvernului.

Platforma prezintă stadiul procedurii, pozițiile parlamentarilor și permite cetățenilor să își exprime susținerea pentru inițiativă.

"Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat platforma suspeND.ro care prezintă stadiul demersului de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanşarea procedurii, poziţia fiecărui parlamentar faţă de suspendarea preşedintelui, precum şi posibilitatea românilor de a-şi exprima susţinerea pentru continuarea demersului.

AUR consideră că suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan reprezintă un instrument constituţional legitim, necesar atunci când şeful statului încalcă în mod grav obligaţiile prevăzute de Legea fundamentală. Iniţiativa are la bază încălcări repetate ale obligaţiilor constituţionale ale preşedintelui, refuzul de a-şi exercita rolul de mediator între instituţiile statului, excluderea arbitrară a principalului partid de opoziţie din consultările privind formarea Guvernului şi prelungirea fără precedent a blocajului politic prin tergiversarea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru", se arată într-un comunicat de presă emis de partid.

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Românii pot urmări în timp real evoluţia procedurii parlamentare de suspendare

AUR a transmis că platforma suspeND.ro permite urmărirea evoluției procedurii de suspendare, a pozițiilor parlamentarilor și a numărului de susținători ai demersului.

"Prin intermediul platformei suspeND.ro, românii pot urmări în timp real evoluţia procedurii parlamentare de suspendare, pot vedea dacă parlamentarii şi-au asumat sau nu o poziţie privind suspendarea, precum şi numărul cetăţenilor care susţin acest demers.

AUR consideră că fiecare parlamentar are obligaţia de a-şi asuma public votul într-o procedură care priveşte respectarea Constituţiei şi funcţionarea statului de drept. Românii au dreptul să ştie cine susţine revenirea la respectarea ordinii constituţionale şi cine contribuie la continuarea blocajului politic", a mai transmis AUR.

Conform comunicatului, platforma poate fi accesată la adresa https://suspeND.ro/ şi va fi actualizată permanent pe măsură ce procedura parlamentară avansează, astfel încât fiecare român să poată urmări, în deplină transparenţă, evoluţia iniţiativei de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.