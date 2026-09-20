Şedinţă BPN al PSD: Conducerea partidului va analiza nominalizarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, pentru a analiza nominalizarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier.

Conducerea PSD se reuneşte luni, 21 septembrie, de la ora 11:00, pentru a analiza nominalizarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier. Liderul PSD, Sorin Grindeanu anunţa joi că a convocat o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al PSD, după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, amintește Agerpres.

"Am convocat o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenţie această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înţelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale ţării", a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Sorin Grindeanu: Este greu de înţeles ce argumente a avut şeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureşan

El adăuga că a luat act cu "surprindere şi dezamăgire" de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan.

"Este greu de înţeles ce argumente a avut şeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureşan, care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei ţări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naţionale", scria liderul social-democrat.

Grindeanu mai preciza că România se află într-o situaţie "extrem de dificilă", iar "încăpăţânarea" lui Ilie Bolojan de "a se ţine de scaun cu orice preţ şi a bloca orice soluţie raţională" a crescut şi mai mult nesiguranţa în rândul oamenilor şi a firmelor româneşti.

"Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate şi cât marketing politic", susţinea Grindeanu.

Reamintim că decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier a fost semnat de Nicușor Dan sâmbătă, 19 septembrie. Luni, 21 septembrie, decretul va ajunge în Monitorul Oficial și, de atunci, timpul se va scurge pentru formarea noului Guvern Mureșan. De luni, Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru a obține susținerea a 233 de parlamentari în Parlament. I-ar lipsi acum 46 de voturi.