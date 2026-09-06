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România, sfătuită să evite alegerile anticipate. Remus Pricopie, paralelă cu Bulgaria

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
alegeri stampila vot
Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres

Remus Pricopie, mesaj despre alegerile anticipate.

Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) consideră că România ar trebui să evite alegerile anticipate dacă există soluții pentru depășirea crizelor politice pe cale negociată, subliniind că stabilitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru atragerea investițiilor. Într-un dialog cu Bogdan Chirieac, acesta a avertizat că modificările repetate ale Codului fiscal afectează încrederea investitorilor, care au nevoie de reguli stabile pentru a-și putea face planuri pe termen lung.

"Am un prieten care m-a întrebat: 'dar ce ai cu alegerile anticipate? Sunt un exerciţiu democratic'. Da, alegerile reprezintă un instrument democratic, dar dacă putem să rezolvăm civilizat şi altfel, de ce să ne ducem acolo?  Îmi dădea exemplu Bulgaria care a avut mai multe rânduri de alegeri şi iată că sunt bine-mersi. Ok, aşa este imaginea de peste Dunăre. Nu ştiu dacă sunt bine-mersi, situaţia e mai complicată în Bulgaria, eu aş prefera să nu fiu Bulgaria, eu aş prefera să fiu România", a subliniat prof. univ. dr. Remus Pricopie, într-un dialog cu Bogdan Chirieac la DC News.

"Deşi, apropo de Bulgaria şi România, investiţiile străine anul acesta sunt minus 85% în 2026 faţă de 2025", a punctat Bogdan Chirieac.

"Da, iar o explicaţie este aceea că un investitor se uită şi spune: 'cât de serioasă sau de predictibilă este ţara respectivă?'. Păi dacă noi modificăm Codul fiscal de 2.000 de ori în ultimii zece ani...  Firmele mari vor să aibă calcule pe 3,5, 10 ani în faţă. Ori dacă te uiţi la trecut şi vezi că ai modificat de 2.000 de ori Codul fiscal, ce calcule să faci? (...) Politicienii care nu sunt economişti ar trebui să stea mai mult de vorbă cu economiştii, să asculte", a explicat Remus Pricopie. 

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remus pricopie
alegeri anticipate
bulgaria
romania
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Comentarii (2)

Gogu   •   06 Septembrie 2026   •   14:46

Sfatuita de cine mă? De un doctor fara doctorie si fara nicio meserie?

RAL   •   06 Septembrie 2026   •   14:25

Pricopie, culmea imposturii; noul produs al academiei reșapate de nulități Ștefan Gheorghiu, botezată pompos SNSPA, are un spirit de milițian: nu știe, dar e sigur...
Am avut "privilegiul" să-l ascult pe ipochimen prin 2012 sau 2013, pe când fiind el ministru al lui Ponta, l-a însoțit pe acesta la inaugurarea construirii instalației ELI-NP de la Măgurele; între toate bălăriile politice pe care a trebuit să le ascult, discursul lui Pricopie m-a convins că omul este un politician fără scrupule, care vorbește în gol; nu că ceilalți au strălucit prin originalitate...
Ponta, un politician destul de versat, destul de oportunist, dar altfel poate bine intenționat (cel puțin prin comparație cu premierii ce i-au urmat, cu toții muc și sfârc), cel puțin în cazul pe care îl invoc, a avut în general o mână mizerabilă la alegerea colaboratorilor; dar Pricopie este, după părerea mea, cireașa de pe tort...

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