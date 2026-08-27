PSD îl critică pe premierul demis Ilie Bolojan: „Trece la realizări munca altora pe Autostrada Moldovei”

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Partidul Social Democrat îl critică dur pe premierul demis Ilie Bolojan. PSD îl acuză pe acesta că își însușește meritele pentru cei 47,1 kilometri finalizați din Autostrada Moldovei (A7). Social-democrații susțin că prim-ministrul interimar își trece în cont munca altora și cer instalarea unui guvern cu puteri depline pentru a susține investițiile din România.

Partidul Social Democrat critică, joi seara, modul în care premierul demis Ilie Bolojan își însușește meritele pentru finalizarea unor kilometri de autostradă.

„Ziua 114 de guvern interimar.

Prim-ministrul demis pare să fi găsit, în sfârșit, o reformă care funcționează: munca făcută de alții.

Azi, trece la realizări 47,1 km din Autostrada Moldovei.

Kilometrii de autostrăzi nu au nume propriu domnul Bolojan!

În loc să vă lăudați cu munca altora, mai bine v-ați îmbratișa eșecurile pe persoană fizică.

Românii au nevoie de un guvern cu puteri depline. România are nevoie de investiții și investitori. Iar românii au nevoie de drumuri de mare viteză care generează locuri de muncă!“, transmite Partidul Social Democrat.

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