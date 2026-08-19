Un nou lider PNL s-a pus rău cu Ilie Bolojan: „Ar trebui să vorbească mai des. Probabil că va fi exclus din partid“

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Se ascut cuţitele între PNL şi USR la Timişoara, după decizia CCR care l-ar putea lăsa fără mandatul de primar pe Dominic Fritz. Ionuţ Gaiţă, preşedintele PNL Timişoara, spune că Fritz nu a făcut nimic să pregătească oraşul pentru un asemenea blocaj.

Conform acestuia, Dominic Fritz şi echipa sa nu au luat măsuri pentru a evita expunerea Timişoarei la "blocaje, întârzieri şi proiecte compromise", în contextul în care evaluarea ANI a început în iulie 2021.

"Și ce se întâmplă acum, în Timișoara, cu Timișoara?!

În Timișoara, din păcate, se întâmplă exact ce niciun cetățean nu își dorește: orașul în care locuiește să intre într-o criză profundă. Ok, și ce înseamnă asta?

1.⁠ ⁠Stabilitatea orașului este pusă în joc și, automat, buna funcționare a administrației.

2.⁠ ⁠Timișoara este acum expusă la blocaje, întârzieri și proiecte compromise.

3.⁠ ⁠Există riscuri pentru investiții și luni de incertitudine politică.

Exact asta au făcut USR și Dominic Fritz. Ei aveau obligația să anticipeze această criză și să o gestioneze, pentru că problema juridică a primarului nu a apărut ieri. Evaluarea ANI a început în iulie 2021. 2021!!!! – 5 ani în care au mizat totul pe supraviețuirea politică a lui Dominic Fritz.

E foarte legitimă întrebarea mea: Care a fost planul USR pentru Timișoara? (Aici nu mă refer la planurile personale ale lui Dominic, ci la planul pentru oraș.)

Nu e corect. Nu e cinstit față de timișoreni să-i pui pe ei să plătească prețul unei probleme pe care USR a creat-o. Sigur, un primar poate avea probleme, chiar și un partid, dar asta nu te îndreptățește să transformi problemele tale în problemele unui oraș întreg. Legea se aplică tuturor, fără excepții, și trebuie respectată de toți", a scris Ionuţ Gaiţă pe Facebook.

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Plăteşte preşedintele PNL Timişoara cu funcţia?

Analistul politic Bogdan Chirieac anticipează înlăturarea lui Ionuţ Gaiţă de la şefia PNL Timişoara, ca urmare a acestor declaraţii.

"Domnul acesta, nu îl cunosc, ar trebui să iasă mai des în presă. Domnul preşedinte Ionuţ Gaiţă a făcut o prezentare obiectivă, corectă, exactă, a mandatului domnului Dominic Fritz. Vă daţi seama că aici nu este ceva politic. Este un timişorean revoltat de ce a reuşit domnul Dominic Fritz. Care din punct de vedere al imaginii este impecabil. Din punct de vedere al realizărilor administrative, înţeleg că este un dezastru. Acolo nu e omul de partid care a vorbit, este cetăţeanul din Timişoara. Probabil că, pentru curajul de a vorbi liber şi de a descrie obiectiv situaţia va fi exclus din partid de către domnul Bolojan.

Eu cred că va candida unul dintre viceprimari, să vedem dacă va fi de la PNL sau USR, ce vor găsi disponibil acolo, şi nu se vor organiza repede alegeri la Primăria Timişoara", a declarat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Rămâne Dominic Fritz preşedintele USR?

Comitetul Politic al USR se reuneşte miercuri în şedinţă pentru a acorda un vot de susţinere preşedintelui partidului, Dominic Fritz, după decizia Curţii Constituţionale referitoare la Legea ANI.

Şedinţa Comitetului Politic al USR va avea loc de la ora 18:00 şi are pe ordinea de zi reconfirmarea lui Dominic Fritz în funcţia de preşedinte al formaţiunii.

"Convocarea Comitetului Politic are loc în contextul deciziei recente a Curţii Constituţionale şi al atacurilor politice lansate de PSD la adresa lui Dominic Fritz şi a USR. Prin convocarea Comitetului Politic, conducerea USR transmite un mesaj de unitate şi solidaritate în jurul preşedintelui partidului, Dominic Fritz. Conducerea USR este decisă de membrii partidului, prin mecanismele democratice interne, nu de PSD, de jocuri de culise sau de presiuni din afara partidului. USR consideră că decizia Curţii Constituţionale creează un precedent extrem de grav pentru statul de drept, prin validarea unei legi care deschide calea aplicării unei sancţiuni noi pentru fapte petrecute înainte de existenţa respectivei sancţiuni. În faţa acestei situaţii, răspunsul USR este unul de unitate, solidaritate şi apărare a regulilor democratice", se arată într-un comunicat de presă transmis de Uniunea Salvaţi România.

Bogdan Chirieac este de părere că "Dominic Fritz nu este în pericol să piardă preşedinţia USR".

Situaţia reclamată de Ionuţ Gaiţă, descrierea mandatului USR în România?

"De altfel, ce s-a întâmplat în Timişoara este, la nivel naţional, o descriere exactă a mandatului USR în această ţară. De unde era un partid de la care aşteptam enorm, erau tineri, şcoliţi, educaţi, dornici să schimbe sistemul, vedeţi bine ce a ieşit. Ce eşec de proporţii, din punct de vedere politic, a repurtat USR în administrarea ţării. Nu în altceva. Vorbeaţi adineauri (n.r. la Realitatea Plus) de strategia CFR-ului. Păi, CFR ar trebui desfiinţat. S-a dovedit că şi CFR Călători, şi CFR Marfă, trebuie desfiinţate şi lăsate domeniului privat. La CFR Infrastructură trebuie găsită o soluţie, că nu s-a făcut nimic în 36 de ani. Deci, unde pune statul mâna se alege praful.

La fel cu USR-ul. El a venit pe acest fond, că nu se mai poate, că statul nu poate face nimic, dar când au ajuns în stat şi au devenit parte a statului, s-au umflat precum căpuşele şi nu au făcut nimic. În mare parte, nu au făcut nimic.

Deci, la Timişoara, nu vă gândiţi, Gaiţă e un electron liber în momentul ăsta. S-a pus rău grav cu Ilie Bolojan", a completat Bogdan Chirieac.