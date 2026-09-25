Adăpost cald pentru pisicile comunitare din Sectorul 3: Căsuțe din lemn oferite gratuit la blocuri! Ce trebuie să știe locatarii / FOTO: Facebook Primaria Sectorului 3﻿

Primăria Sectorului 3 oferă gratuit asociațiilor de proprietari căsuțe din lemn special construite pentru adăpostirea pisicilor comunitare din grădinile blocurilor. Modulele sunt ridicate de la sol, rezistă la intemperii și pot găzdui până la șase pisici. Locatarii pot solicita un astfel de adăpost printr-un e-mail.

O inițiativă plină de empatie vine în sprijinul pisicilor care își duc viața prin grădinile dintre blocuri. Primăria Sectorului 3 sare în ajutorul asociațiilor de proprietari și al locatarilor cu suflet mare și oferă adăposturi din lemn trainic, gândite special să le apere pe pisicile comunitare de capriciile vremii, de frig și de ploaie. În loc de improvizații din cutii de carton udate de ploi, micile necuvântătoare din cartier pot avea acum un spațiu curat, sigur și călduros.

Reprezentanții administrației locale au anunțat vineri, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, detaliile tehnice ale acestor culcușuri: adăposturile sunt făcute pentru exterior şi pot găzdui până la şase pisici. Sunt din lemn de brad tratat, au acoperiş din şindrilă bituminoasă şi stau ridicate la aproximativ 30 de centimetri de sol, ca să fie ferite de ploaie, vânt şi frig.

Instalarea nu costă absolut nimic: căsuţele se amplasează gratuit şi sunt predate asociaţiei în folosinţă, pe bază de proces-verbal.

Cum poate obține blocul tău un adăpost pentru pisici: Actele necesare

Pentru a aduce un astfel de refugiu în grădina blocului, pașii birocratici sunt ușori și accesibili. Vecinii interesați trebuie doar să trimită un mesaj la adresa de e-mail relatiipublice@primarie3.ro, care să conțină:

-Cererea tip asumată și semnată de președintele asociației de proprietari;

-O poză clară sau o schiță a spațiului verde unde se dorește așezarea adăpostului;

-Hotărârea Adunării Generale prin care vecinii își dau acordul.

Dacă Adunarea Generală nu s-a întrunit încă oamenii pot trimite în locul hotărârii o listă de semnături cu acordul majorităţii proprietarilor (50% + 1). Amplasarea va fi ulterior supusă aprobării la următoarea Adunare Generală.

Unde vor fi așezate culcușurile: Reguli de bun-simț pentru liniștea tuturor

Pentru ca armonia dintre vecini să fie păstrată, poziționarea fiecărui adăpost se face cu atenție la nevoile comunității. Locul final se stabileşte împreună cu asociaţia, în funcţie de situaţia din teren. Căsuţele nu se amplasează lângă locurile de joacă, lângă intrările în bloc sau acolo unde ar încurca trecerea pietonilor.

Astfel, felinele au parte de liniște și discreție, iar spațiul pietonal și zonele destinate celor mici rămân libere și curate.

Protejarea animalelor înseamnă grijă constantă. Tocmai de aceea, asociația desemnează o persoană de contact şi semnează un angajament: trebuie să asigure curăţenia în jurul căsuţei, să asigure hrană şi apă, fără cantităţi excesive lăsate afară, deparazitare periodică, sterilizare acolo unde e cazul şi întreţinerea adăpostului.

Pentru a evita incidentele sau degradarea spațiului, căsuţele nu pot fi mutate sau modificate fără acordul Primăriei, iar dacă angajamentul nu este respectat, pot fi relocate sau ridicate.

Toți cei interesați să se implice și să ofere o mână de ajutor pisicilor fără adăpost din cartier pot consulta informațiile complete pe pagina oficială a instituției: https://www.primarie3.ro/index.php/presa/comunicat/8767.