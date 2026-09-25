Claudiu Manda: ''PSD vrea să își asume guvernarea și este pregătit pentru anticipate''

Președintele PSD, Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, secretarul general al PSD / Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al social-democraţilor, Claudiu Manda, a spus că PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, dar şi să îşi asume guvernarea, fiind o reacție la anunțarea listei cu miniștri ai Guvernului Siegfried Mureșan.

Claudiu Manda a susţinut că soluţia pe care PSD o pune pe masă este un Guvern "pentru români", cu un program construit în jurul relansării economiei şi al dezvoltării României.

Am avut astăzi, la Sinaia, o discuţie cu doamnele social-democrate despre problemele cu care se confruntă oamenii în comunităţile lor şi despre ce trebuie să facem, ca partid, în perioada următoare. Ne aflăm într-un moment politic greu şi nedrept pentru români, după aproape cinci luni în care domnul Bolojan a blocat, rând pe rând, orice şansă de formare a unui Guvern care să repună România pe drumul corect.

Iar acum, ni se propune drept 'soluţie' continuarea aceloraşi politici lipsite de viziune, care au adâncit problemele economiei şi ale căror efecte oamenii le resimt în fiecare zi. Responsabilitatea pe care o avem faţă de oameni ne obligă să le oferim o alternativă reală la politicile care ne-au adus aici, nu să girăm continuarea unei direcţii greşite, a scris Claudiu Manda, pe contul său de Facebook.

Claudiu Manda afirmă că PSD este pregătit pentru alegeri anticipate

Am văzut negocierile pentru portofolii. Am văzut listele de miniştri. Pentru funcţii s-au găsit repede soluţii. Dar pentru România, domnule Mureşan? Dacă alternativa nesusţinerii Guvernului Mureşan este votul românilor, foarte bine! Noi nu avem niciun motiv să ne temem de el. PSD este pregătit pentru alegeri anticipate. Aşa cum am spus, suntem pregătiţi şi să ne asumăm guvernarea. Soluţia pe care PSD o pune pe masă este un Guvern pentru români, cu un program construit în jurul relansării economiei şi al dezvoltării României, a mai transmis Claudiu Manda.

Lista tuturor miniștrilor din Guvernul Siegfried Mureșan

Amintim că Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a publicat lista completă de miniștri cu care merge în fața Parlamentului României pentru a obține votul de învestitură.

Lista completă este următoarea:



Ministrul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)

Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tánczos Barna (UDMR)

Ministrul Justiției: Andrea Chiș (independentă)

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)

Ministrul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)



Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)



Ministrul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)

Ministrul Culturii: Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)

Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)

Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR).