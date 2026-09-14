PSD respinge propunerea lui Ilie Bolojan de a susține un guvern tehnocrat. Daniel Zamfir: PNL nu-şi doreşte să fie Alexandru Nazare nominalizarea

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PSD respinge, prin vocea liderului senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, propunerea lui Ilie Bolojan de a susține un guvern tehnocrat.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni, 14 septembrie, că propunerea premierului interimar Ilie Bolojan pentru un Guvern tehnocrat "nu este o opţiune serioasă", transmite Agerpres. Totodată, acesta a reiterat că PSD vrea un Guvern politic în jurul partidului, fie cu Sorin Grindeanu premier desemnat, fie cu un altul.

Declarațiile liderului senatorilor PSD vin după ce, joi, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că PNL vede fezabilă formarea unui Guvern de tranziţie care să se bazeze pe tehnocraţi şi să aibă ca misiune principală adoptarea politicilor publice necesare pentru pregătirea anului viitor.

Daniel Zamfir: Ilie Bolojan nu doreşte să instaleze un Guvern şi găseşte orice prilej să tragă de timp

"Cine mai ia în serios ceea ce declară Ilie Bolojan şi cei din proximitatea domniei sale? Vedeţi, Ilie Bolojan e astăzi ca un pilot care pilotează un avion - din păcate, avionul cu pasageri toată România - care e în vrie şi trage de manşă când în stânga, când în dreapta. De ce să iau în serios astăzi propunerile lui Bolojan pentru Guvern tehnocrat? A avut-o pe masă acum patru luni de zile, a venit cu argumente stupide că să fie tehnocraţi, dar nici secretarii de stat să nu fie cumva, să aibă viziuni de stânga.

E limpede că Ilie Bolojan nu doreşte să instaleze un Guvern şi găseşte orice prilej să tragă de timp, să nu găsească această soluţie democratică pentru instalarea unui Guvern. Nu e opţiune serioasă. PSD s-a exprimat cât se poate de clar că doreşte Guvern politic, fie cu un prim-ministru desemnat din partea PSD sau un alt prim-ministru, dar componenţa Guvernului să fie una politică în jurul PSD, care are cel mai mare număr de mandate parlamentare", a declarat Daniel Zamfir, la Senat, întrebat în legătură cu faptul că PNL susţine în continuare un Guvern tehnocrat.

Daniel Zamfir: Cea mai bună variantă este numirea unui prim-ministru politic PSD

Daniel Zamfir a mai afirmat că nu are încredere "sub nicio formă" că propunerea lui Bolojan este "una sinceră, onestă, care doreşte să deblocheze situaţia".

"În varianta în care am pune un Guvern tehnocrat, cine va fi la putere, cine va fi în opoziţie? Este o discuţie, ca atare, varianta pe care eu mi-o doresc, (...) cea mai bună variantă este numirea unui prim-ministru politic PSD, îşi asumă PSD formarea unui Guvern. Eu nu cred că tot Partidul Naţional Liberal nu va vota acest Guvern. Sunt convins şi s-au exprimat colegi din Partidul Naţional Liberal care vor vota învestirea unui Guvern", a adăugat Daniel Zamfir.

Totodată, Daniel Zamfir a susținut că, în momentul în care preşedintele Nicuşor Dan va face nominalizarea de prim-ministru, se va aduna o majoritate parlamentară care să formeze un Guvern. El a adăugat că îşi doreşte ca această nominalizare să fie liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Varianta Alexandru Nazare premier

"Eu aştept să se facă o nominalizare, pentru că în acest blocaj în care ne ţine Ilie Bolojan nu mai putem continua", a mai declarat Daniel Zamfir.

Despre constituirea unei majorităţi pentru Alexandru Nazare ca premier, în contextul în care numele acestuia a fost tot mai mult vehiculat în ultimele zile, Zamfir a menţionat: "În primul rând, eu am auzit de la PNL că nu-şi doreşte să fie Alexandru Nazare nominalizarea, aşadar nu cred că va schimba cu nimic datele problemei. Dacă n-a fost bun Tomac, dacă nu-i bun Luca Niculescu, de ce să fie bun Nazare?".

Varianta alegerilor anticipate. "PSD nu se va opune acestui demers"

În legătură cu organizarea de alegeri anticipate, Zamfir a arătat că AUR, USR şi PNL doresc această soluţie, care este democratică, iar PSD nu o respinge. Totuși, a precizat el, doar preşedintele României are instrumentul constituţional să declanşeze alegerile anticipate.

"Dacă preşedintele o face, sigur că PSD nu se va opune acestui demers, dar cred că suntem cu toţii conştienţi ce înseamnă pentru România declanşarea unor alegeri anticipate. În momentul în care nu ai Guvern, nu poţi să-ţi faci un buget, iar alegerile anticipate ar urma să fie, eventual, prin luna martie. Cei care flutură alegerile anticipate nu ştiu la ce se gândesc, sigur, probabil vor să aducă AUR la guvernare mai repede decât probabil 2028. Aşa cum arată sondajele, eu nu ştiu dacă ar avea loc o schimbare majoră, cel puţin în zona celor care îşi doresc alegeri anticipate, în afară de AUR, care să schimbe în vreun fel situaţia politică. Deci, este pur şi simplu iarăşi un virus pe care îl introduc cei de la PNL şi USR în dorinţa de a ţine blocată situaţia", a susţinut Zamfir.

Precizăm că la ultimele consultări oficiale, Nicuşor Dan a avut, din partea partidelor politice, două propuneri: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureşan, susținut de PNL-USR-UDMR. Totuși, pe lista de favoriți pentru funcția de premier s-ar afla acum Alexandru Nazare, ministrul interimar de Finanțe, Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal și Luca Niculescu.

România nu are un Executiv cu drepturi depline de 133 de zile, din momentul în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.