Rareș Hopincă, planuri mari pentru parcurile din Sectorul 2: Investiții de milioane de lei și noi zone de agrement / video

Rareș Hopincă are planuri ambițioase pentru parcurile din Sectorul 2, unde sunt pregătite investiții de milioane de lei pentru reabilitarea spațiilor verzi și dezvoltarea unor noi zone de agrement.

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 al Capitalei, a vorbit despre proiectele de dezvoltare și reabilitare a spațiilor verzi din sector și a spus că administrația continuă proiectul de valorificare a salbei de lacuri, reabilitarea Parcului Național și lucrările la patinoarul Flamaropol.

„Aveți și o zonă foarte frumoasă în sector, aveți lacuri care ajută mult. Ce faceți cu parcurile din Sectorul 2?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Aici vreau să fiu foarte corect și să spun că am preluat un proiect bun de la fosta administrație, și anume proiectarea pentru valorificarea salbei de lacuri. A fost un concurs internațional de soluții, iar procesul de proiectare merge foarte bine. Vom avea, spre sfârșitul acestui an, primele studii de fezabilitate pregătite și vom putea pregăti investițiile, astfel încât, până la finalul acestui mandat, să putem gradual să amenajăm malurile lacurilor din Sectorul 2 pentru a deveni zone de relaxare și de promenadă. Este un proiect pe care îl continuăm, un proiect bun și un proiect care va aduce mult în ceea ce privește calitatea vieții locuitorilor din sector.

Pe de altă parte, discuția despre parcuri este una extrem de actuală, pentru că suntem în proces de construire. Lucrăm foarte bine la reabilitarea Parcului Național. Este un parc istoric al sectorului nostru. Am început lucrările anul trecut, iar prima fază am finalizat-o la 31 august.

Parcul Național este parcul din proximitatea Arenei Naționale. Practic, pe Bulevardul Basarabia, în imediata apropiere a patinoarului Flamaropol, pe care l-am preluat și îl vom finaliza tot noi, Primăria Sectorului 2”, a spus Rareș Hopincă.

„Va fi patinoar tot anul?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu! Va fi o sală multifuncțională, care, alături de patinaj, va putea găzdui și alte discipline sportive, dar și evenimente”, a spus Rareș Hopincă.

Parcul Național, reabilitat în trei etape. Când vor fi finalizate lucrările

Rareș Hopincă a explicat că lucrările de reabilitare a Parcului Național se desfășoară în trei etape. Potrivit primarului, prima etapă este deja finalizată, a doua ar urma să fie încheiată până la 1 octombrie, iar ultima este programată pentru ianuarie 2027. El a mai spus că lucrările vor fi realizate iarna, de pe barje, pentru a proteja biodiversitatea.

„La Parcul Național am reușit să finalizăm prima parte, aproximativ 30% din suprafața parcului până la 1 septembrie - i-am și dat drumul către public, se poate accesa în acest moment. Faza a doua o vom finaliza până la 1 octombrie și asta ar acoperi undeva în jur de 70% din parc, iar faza a treia, care presupune și consolidarea malurilor de lac, va fi finalizată în ianuarie 2027, pentru că suntem condiționați de lucrările la malurile lacului care se pot face iarna, pentru a nu afecta biodiversitatea din zona lacului”, a spus Rareș Hopincă.

„Și scoateți apa din lac cum s-a întâmplat în Herăstrău?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu, pentru că acesta este un lac natural cu izvoare destul de puternice și ar fi o muncă de sisif să scoți apa din lac. Vom lucra de pe barje, din apă către malul de lac. Dar putem lucra doar iarna”, a spus Rareș Hopincă.

„Că vedeți, Herăstrăul nu e de mare succes. S-a scos apa, dar nu se lucrează...”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu cunosc foarte bine proiectul, dar noi la Lacul Național am lucrat împreună cu Asociația Parcul Natural București și am agreat ca împreună să facem lucrările iarna, de pe o barjă, din apă către mal, pe de o parte, pentru a conserva biodiversitatea din lac, pe de altă parte, pentru că a încerca să secăm lacul era extrem de dificil.

Deci, la Parcul Național suntem în lucrări. Avem fonduri europene de 60 de milioane de lei câștigate în 2025 pentru acest proiect și merge destul de bine”, a spus Rareș Hopincă.

Parcul Plumbuita, un coridor verde al Bucureștiului

Primarul Sectorului 2 a spus că a obținut aproximativ 70 de milioane de lei din fonduri europene pentru reabilitarea Parcului Plumbuita, dar lucrările nu pot începe deocamdată, deoarece nu au obținut autorizația de la Primăria Generală a Capitalei.

Potrivit primarului, parcul va deveni un coridor verde al Bucureștiului, iar după reabilitare va putea găzdui activități de agrement.

„Mai avem un proiect pentru care, de asemenea, am accesat fonduri europene, în jur de 70 de milioane de lei, și se referă la reabilitarea Parcului Plumbuita. Acolo, din păcate, încă nu avem autorizație de la Primăria Generală. Suntem în proces, într-un continuu dialog cu Primăria Capitalei, ca să putem să ne apucăm de lucrări, dar aș vrea ca în această toamnă să ne apucăm de lucrări și la Parcul Plumbuita, care este un parc mult mai mare.

Este conectat foarte bine cu zona lacurilor, pentru că se învecinează în bună măsură cu lacurile din zona de nord-est a sectorului, și este un proiect foarte frumos pe care vreau să-l începem cât de repede”, a spus Rareș Hopincă.

„Plumbuita e un parc mai mare decât Herăstrăul, am impresia”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu e un parc mai mare decât Herăstrăul. Este un parc foarte mare totuși care, prin învecinarea cu salba de lacuri, prin continuarea în zona de nord, în zona Petricani cu Valea Saulei, poate deveni un coridor verde al Bucureștiului, de dimensiuni comparabile cu Herăstrăul, într-adevăr.

În această toamnă insist să ne apucăm și de Parcul Plumbuita. Din păcate, încă n-am obținut autorizația de la Primăria Capitalei, dar cred că suntem pe drumul cel bun după o lungă perioadă de dialog.

Lacul Plumbuita se învecinează cu Parcul Plumbuita. E pe o latură a acestui parc. Dar parcul are acces la lac, evident. Pe măsură ce vom reuși să reabilităm parcul, vom reda și luciul de apă către activități de agrement. Spre exemplu, hidrobiciclete, ambarcațiuni de mici dimensiuni cu motoare electrice, stand-up paddle, caiac sau alte activități ce se pot face pe lac, fără a deranja foarte mult vecinătățile și biodiversitatea”, a spus Rareș Hopincă la DC News.