Lacului Herăstrău se golește, pentru curățare și consolidarea malurilor

Primăria Capitalei a anunțat, luni, că va începe golirea Lacului Herăstrău, în cadrul unor lucrări de reabilitare și consolidare a malurilor.
"Start golirii Lacului Herăstrău! Începând de mâine, colegii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti scot apa.
Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie atunci când intră cu utilajele în cuvă.
Până atunci, relocăm rațele pe Lacul Floreasca iar, odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac.
Și, așa cum a promis primarul general Ciprian Ciucu, începem punerea în siguranță a malurilor.
Acum, e periculos în zonă și există risc de prăbușire. Deja sunt surpate!
"Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a explicat edilul Capitalei.
de Anca Murgoci