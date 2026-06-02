Lacului Herăstrău se golește, pentru curățare și consolidarea malurilor

Lacului Herăstrău se golește, pentru curățare și consolidarea malurilor

Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 02 Iun 2026
Primăria Capitalei a anunțat, luni, că va începe  golirea Lacului Herăstrău, în cadrul unor lucrări de reabilitare și consolidare a malurilor.

"Start golirii Lacului Herăstrău! Începând de mâine, colegii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti scot apa.

Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie atunci când intră cu utilajele în cuvă.
Până atunci, relocăm rațele pe Lacul Floreasca iar, odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac.

Și, așa cum a promis primarul general Ciprian Ciucu, începem punerea în siguranță a malurilor.

Acum, e periculos în zonă și există risc de prăbușire. Deja sunt surpate!

Ciprian Ciucu: "Facem lucrări care să reziste 100 de ani”

 "Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a explicat edilul Capitalei.


 
  
 
 

