DCNews Stiri Invazie de limacși în grădinile din România. Fac praf căpșunele. Ce se întâmplă dacă, din greșeală, îi mănânci
Data publicării: 26 Mai 2026

Invazie de limacși în grădinile din România. Fac praf căpșunele. Ce se întâmplă dacă, din greșeală, îi mănânci
Autor: Irina Constantin

capsuna limax
Urmărește-ne pe Google News

Melcii fără cochilie au început să facă probleme în grădinile din toată țara.

Limacșii, adică melcii fără cochilie, sunt dăunători nocturni, care se dezvoltă în medii umede și răcoroase. Tot mai mulți români se plâng că le-au invadat grădinile, în această perioadă distrugând în special culturile de căpșune. 

Aceștia pot fi combătuți prin mai multe metode, precum: 

  • nu lăsa resturi vegetale în grădină. 
  • pune zaț de cafea, coji de ouă pentru a crea bariere. 
  • folosește capcane de bere. 

”Salutare tuturor, ce e individul care îmi mănâncă căpșunile, limax? Cu ce combat inamicul, vă rog? Nu am stropit cu nimic până acum” ridică problema un internaut pe un grup de Facebook, de orășeni mutați la țară. 

Răspunsul celor mai mulți este unul singur: cutiile de bere fac minuni împotriva limaxului, care, efectiv, distruge grădinile românilor. Unul dintre răspunsuri vine și cu dovada, după o singură noapte:

Întrebat când le-a pus și cum, a răspuns: ”Eu pun seara, nu îngrop nici o cutie, am pus cutiile printre plante și dimineața... surpriză, erau aproape pline cutiile”. 

Ce se întâmplă dacă mâncați o căpșună cu limax? 

Limacșii pot purta paraziți, precum ”viermele pulmonar al șobolanului”, care ajunge în tractul digestiv și poate cauza probleme neurologice grave sau meningită eozinofilică. Aceste cazuri sunt însă foarte rare în Europa și presupun mai ales consumul intenționat. 

Având în vedere că limaxul se hrănește cu materii în descompunere, transmite bacterii precum Salmonella sau E. coli.

Deși stomacul este capabil să neutralizeze majoritatea microorganismelor, poți manifesta greață, vărsături, dureri abdominale. E important să-ți clătești bine gura și să bei ceaiuri digestive. Dacă în următoarele zile, ai dureri de cap severe, tulburări de vedere, sa probleme gastrointestinale persistente, este recomandat să consulți un medic. 

