Urșii au băgat spaima în locuitorii din Argeș: Zeci de apeluri la 112 într-o singură săptămână

Peste 20 de apeluri care semnalau prezenţa urşilor în zonele populate au fost înregistrate în ultima săptămână, a anunţat, luni, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Argeş.

Astfel, jandarmii au intervenit în urma a 21 apeluri la numărul unic de urgenţă 112, cele mai multe venite din localităţi situate în nordul judeţului - comunele Albeşti, Stoeneşti, Bughea de Sus, Corbi, Valea Mare Pravăţ, Arefu, Dâmbovicioara şi Sălătrucu. Prezenţa unor urşi a fost semnalată însă şi în localităţi din zona centrală şi de sud a judeţului Argeş, în comunele Bascov, Miceşti şi Lunca Corbului, precum şi în oraşul Topoloveni.

"Doar în cazul a patru semnalări au fost produse pagube materiale (animale domestice), iar în majoritatea cazurilor urşii nu au mai fost găsiţi la faţa locului", se precizează într-un comunicat al IJJ Argeş.

Pentru evitarea unor evenimente nedorite, autorităţile îi sfătuiesc pe cetăţeni să rămână în locuinţe, să păstreze distanţa faţă de animal, să nu îl hrănească şi să nu încerce să se fotografieze cu acesta.

