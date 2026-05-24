€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Cătălin Predoiu felicită MAI după concertul Max Korzh și marile evenimente din țară
Data publicării: 24 Mai 2026

Cătălin Predoiu felicită MAI după concertul Max Korzh și marile evenimente din țară
Autor: Loredana Iriciuc

Predoiu felicită MAI după concertul Max Korzh și marile evenimente din țară Predoiu felicită MAI după concertul Max Korzh și marile evenimente din țară / FOTO: colaj foto Facebook @Cătălin Predoiu + captură video YouTube
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu a transmis astăzi un mesaj după concertul lui Max Korzh din București.

„Misiuni îndeplinite.

Felicitări MAI pentru misiunile dificile încheiate ieri cu succes!

Mulțumesc, de asemenea, partenerilor instituționali ai MAI.

Felicitări tuturor colegilor implicați, atât celor din comandă, cât și celor din teren. 

Concertul Max Korzh, cu peste 35.000 de participanți și cu grad mare de risc potențial, manifestările de la Șumuleu Ciuc, cu peste 100.000 de participanți, și celelalte manifestări publice desfășurate ieri, peste 250, au fost însoțite în teren de peste 25.000 de profesioniști ai structurilor MAI, care au avut misiunea de a proteja cetățenii și de a prezerva siguranța publică.

Misiune îndeplinită! Mulțumiri și felicitări!”, a scris ministrul Cătălin Predoiu pe pagina de Facebook.

Autorităţile au luat măsuri sporite de securitate în jurul Arenei Naţionale din Capitală, pentru a preveni apariţia unor incidente cu ocazia concertului rapperului belarus Max Korzh, la faţa locului fiind prezente echipaje ecvestre de intervenţie ale Jandarmeriei, câini specializaţi în detectarea materialelor explozive, drone şi un elicopter pentru supraveghere aeriană.

La faţa locului au fost prezente echipaje ecvestre ale Jandarmeriei pentru intervenţie, dar şi câini specializaţi în detectarea materialelor explozive şi a substanţelor interzise. De asemenea, la punctele de control-acces au fost amplasate echipamente tehnice pentru identificarea şi scanarea datelor biometrice. În plus, drone şi un elicopter au monitorizat din aer punctele de acces. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

catalin predoiu
max korzh
mai
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Gg   •   24 Mai 2026   •   15:25

Nu era de comentariu,MAI se ocupa de probleme mult mai importante .

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Bunia, epicentrul noii epidemii de Ebola. Sistemul medical e sub presiune
Publicat acum 42 minute
Studiu: Creșterea nivelului mării pune milioane de oameni în pericol de inundații
Publicat acum 47 minute
Nicuşor Dan, mesaj pentru Cristian Mungiu după premiul Palme D'Or cu Fjord. Lucrul preferat al preşedintelui la filmele lui Mungiu
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Cătălin Predoiu felicită MAI după concertul Max Korzh și marile evenimente din țară
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Frază cheie în ”Strategia europeană pentru SMR-uri”, explicație pentru poziția lui Bolojan contra Doicești
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 59 minute
Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din Româniua
Publicat acum 9 ore si 12 minute
BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...
Publicat acum 7 ore si 30 minute
Update: Anunţul lui Marco Rubio/ Deschiderea completă a strâmtorii Ormuz şi ridicarea blocadei americane, în draftul de acord dintre SUA şi Iran
Publicat acum 6 ore si 47 minute
Horoscop 24 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 4 minute
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme D'or, a împărțit criticii în două tabere: A stârnit aplauze, scandal și acuzații / VIDEO
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close