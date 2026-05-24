Cătălin Predoiu felicită MAI după concertul Max Korzh și marile evenimente din țară

„Misiuni îndeplinite.

Felicitări MAI pentru misiunile dificile încheiate ieri cu succes!

Mulțumesc, de asemenea, partenerilor instituționali ai MAI.

Felicitări tuturor colegilor implicați, atât celor din comandă, cât și celor din teren.

Concertul Max Korzh, cu peste 35.000 de participanți și cu grad mare de risc potențial, manifestările de la Șumuleu Ciuc, cu peste 100.000 de participanți, și celelalte manifestări publice desfășurate ieri, peste 250, au fost însoțite în teren de peste 25.000 de profesioniști ai structurilor MAI, care au avut misiunea de a proteja cetățenii și de a prezerva siguranța publică.

Misiune îndeplinită! Mulțumiri și felicitări!”, a scris ministrul Cătălin Predoiu pe pagina de Facebook.

Autorităţile au luat măsuri sporite de securitate în jurul Arenei Naţionale din Capitală, pentru a preveni apariţia unor incidente cu ocazia concertului rapperului belarus Max Korzh, la faţa locului fiind prezente echipaje ecvestre de intervenţie ale Jandarmeriei, câini specializaţi în detectarea materialelor explozive, drone şi un elicopter pentru supraveghere aeriană.

De asemenea, la punctele de control-acces au fost amplasate echipamente tehnice pentru identificarea şi scanarea datelor biometrice.