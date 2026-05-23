Măsuri de securitate extinse la Arena Națională înainte de concertul Max Korzh: drone, echipe ecvestre şi canine

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Ana Maria Burchi, a precizat sâmbătă că la eveniment sunt așteptați fani din peste 50 de state, iar autoritățile au pus în aplicare un set complet de măsuri de securitate în jurul stadionului.

„În mai puțin de o oră, Arena Națională va primi peste 42.000 de participanți la concertul artistului Max Korzh. Structurile MAI au dispus măsuri integrate de ordine publică pentru asigurarea condițiilor de siguranță a tuturor participanților. Specificitatea acestui eveniment constă în caracterul său internațional, fiind prezenți participanți din peste 50 de state.

Jandarmeria și Poliția au organizat acțiuni preventive încă de zilele trecute, în cele mai importante puncte din Capitală. Au fost realizate materiale informative cu recomandări în mai multe limbi, postate pe canalele instituționale”, a explicat Ana Maria Burchi.

Echipaje speciale și control strict al accesului

La fața locului acționează echipaje ecvestre ale Jandarmeriei, precum și câini specializați în depistarea materialelor explozive și a substanțelor interzise.

În zona punctelor de acces au fost instalate echipamente tehnice destinate verificării și scanării datelor biometrice.

Pentru o monitorizare completă a perimetrului, autoritățile folosesc drone și un elicopter care supraveghează din aer punctele de intrare și zonele aglomerate din jurul stadionului.