€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Info utile Crește cota de țuică în gospodărie. Cantitatea care nu poate fi accizată
Data publicării: 22 Mai 2026

Crește cota de țuică în gospodărie. Cantitatea care nu poate fi accizată
Autor: Crişan Andreescu

tuica
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Codul fiscal, care a fost votat în comisiile de specialitate ale Parlamentului, ar putea aduce o veste  bună pentru gospodăriile românilor care produc țuică sau alte băuturi spirtoase fabricate din fructe.

Plafonul de scutire de la plata accizelor a băuturilor fabricate din fructe  ar urma să crească de  la 50 la 200 de litri pe gospodărie pe an.

Ce prevede amendamentul de la Codul fiscal

Codul fiscal scutește în prezent de la plata accizelor alcoolul din fructe produs în gospodărie, consumat de membrii familiei sau de musafiri, în limita a 50 de litri anual, cu condiția ca nicio vânzare să nu aibă loc și ca alcoolul să fie obținut exclusiv din fructele produse în gospodărie.

Un proiect legislativ anterior, care prevedea majorarea plafonului la 150 de litri, nu a trecut de Parlament în urmă cu doi ani. Acum, un amendament introdus de comisia de specialitate la un proiect de lege pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență propune un prag și mai generos: 200 de litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul agricol.

Textul amendamentului prevede că sunt scutite de la plata accizelor „băuturile alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziții speciale, în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul agricol, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, și care nu sunt supuse vânzării”.

Cantitatea de băuturi alcoolice tradiționale nedestinate vânzării nu se va include în stabilirea limitelor cantitative prevăzute pentru micii producători independenți de băuturi fermentate. De asemenea, prin Normele metodologice de aplicare se vor stabili condițiile și modelul documentelor necesare luării în evidență și justificării cantităților.

Amendamentul a fost votat în comisii și mai trebuie aprobat de plenul Camerei Deputaților și promulgat de șeful statului.

Inițiatorii amendamentului susțin că măsura vizează susținerea tradițiilor locale și a punctelor gastronomice rurale, fără impact semnificativ asupra bugetului de stat. Argumentele invocate sunt clare: cantitatea propusă este mică, numărul gospodăriilor din mediul rural este în scădere de la an la an, iar băuturile tradiționale sunt utilizate preponderent în evenimente de familie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Cisternă cu motorină lovită de tren în Giurgiu. Pompierii intervin pentru limitarea scurgerilor de combustibil
Publicat acum 29 minute
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 31 minute
Crește cota de țuică în gospodărie. Cantitatea care nu poate fi accizată
Publicat acum 39 minute
Ebola face ravagii în Congo. INSP: Riscul de infectare în Europa rămâne redus
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Elena Dumitrescu-Nentwig, invitata săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 24 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 5 ore si 40 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 6 ore si 52 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 51 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close