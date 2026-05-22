Crește cota de țuică în gospodărie. Cantitatea care nu poate fi accizată

Plafonul de scutire de la plata accizelor a băuturilor fabricate din fructe ar urma să crească de la 50 la 200 de litri pe gospodărie pe an.

Ce prevede amendamentul de la Codul fiscal

Codul fiscal scutește în prezent de la plata accizelor alcoolul din fructe produs în gospodărie, consumat de membrii familiei sau de musafiri, în limita a 50 de litri anual, cu condiția ca nicio vânzare să nu aibă loc și ca alcoolul să fie obținut exclusiv din fructele produse în gospodărie.

Un proiect legislativ anterior, care prevedea majorarea plafonului la 150 de litri, nu a trecut de Parlament în urmă cu doi ani. Acum, un amendament introdus de comisia de specialitate la un proiect de lege pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență propune un prag și mai generos: 200 de litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul agricol.

Textul amendamentului prevede că sunt scutite de la plata accizelor „băuturile alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziții speciale, în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul agricol, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, și care nu sunt supuse vânzării”.

Cantitatea de băuturi alcoolice tradiționale nedestinate vânzării nu se va include în stabilirea limitelor cantitative prevăzute pentru micii producători independenți de băuturi fermentate. De asemenea, prin Normele metodologice de aplicare se vor stabili condițiile și modelul documentelor necesare luării în evidență și justificării cantităților.

Amendamentul a fost votat în comisii și mai trebuie aprobat de plenul Camerei Deputaților și promulgat de șeful statului.

Inițiatorii amendamentului susțin că măsura vizează susținerea tradițiilor locale și a punctelor gastronomice rurale, fără impact semnificativ asupra bugetului de stat. Argumentele invocate sunt clare: cantitatea propusă este mică, numărul gospodăriilor din mediul rural este în scădere de la an la an, iar băuturile tradiționale sunt utilizate preponderent în evenimente de familie.