Sfinții Constantin și Elena: Aproape 1,8 milioane de români își sărbătoresc onomastica
Data publicării: 21 Mai 2026

Sfinții Constantin și Elena: Aproape 1,8 milioane de români își sărbătoresc onomastica

Circa 1,8 milioane de români își sărbătoresc onomastica joi, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, dintre care peste 1,1 milioane de femei și aproximativ 667.000 de bărbați.

Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, cel mai întâlnit nume masculin este Constantin - 416.627, urmat de Cosmin - 116.691, Costel - 73.540, Costică - 22.993, Costin - 22.257 și Costinel - 10.475.

Totodată, 824.187 de femei poartă numele de Elena, Ileana - 92.020, Lenuța - 59.618, Constanța - 38.456, Ilinca - 30.798, Constantina - 18.716, Eleonora - 14.345.

Pe 21 mai sunt sărbătoriți și cei care poartă numele Constandina, Costica, Costina, Costinela, Ela, Eli, Ilenuș, Ilenuța, Ilina, Leana, Leanca, Lena, Leni, Nuța, Nuți, Nuțica, Tanța, Tanți, Tănțica, precum și Constandin, Constanțiu, Costache, Costea, Costeluș, Costi.

Sfinții Mari Împărați și Întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena, pomeniți în calendarul creștin ortodox la 21 mai, sunt primii împărați creștini. Pentru marea contribuție la răspândirea și înflorirea creștinismului, Constantin și mama sa au fost trecuți de Biserica Ortodoxă în rândul sfinților și sunt socotiți 'întocmai cu Apostolii', potrivit Agerpres. (Claudia calotă)

