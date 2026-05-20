Data publicării: 20 Mai 2026

Hramului istoric al Catedralei Patriarhale. Programul evenimentului
Autor: Crişan Andreescu

Foto: basilica.ro
Ceremoniile dedicate marii sărbători a Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramul istoric al Catedralei Patriarhale, debutează miercuri, cu Slujba Privegherii, Patriarhul BOR, Daniel, urmând să oficieze liturghia.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, celebrarea hramului istoric al catedralei de pe Colina Patriarhiei va avea următorul program:

*** Miercuri, în intervalul orar 16:00 - 20:00, va fi săvârșită Slujba Privegherii, în interiorul Catedralei Patriarhale, de către Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian, împreună cu soborul slujitor al Catedralei Patriarhale;

*** Joi, la marea sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, sunt programate următoarele evenimente:

* ora 7:00 - Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, vor fi depuse spre cinstire în Baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei Patriarhale;

* ora 8:00 - Slujba Miezonopticii și a Acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena;

* ora 09:15 - Sfânta Liturghie săvârșită de PF Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în Altarul Mare de Vară al Catedralei Patriarhale, urmată de slujba Parastasului pentru Eroi;

* ora 12:00 - anunțarea câștigătorilor Concursului Național Catehetic 'Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice';

* ora 12:15 - anunțarea câștigătorilor Concursului Național 'Icoana ortodoxă - lumina credinței';

* ora 16:00 - Slujba Vecerniei și a Paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale.

Sfintele Moaște duse în Baldachinul Sfinților vor fi reașezate în interiorul Catedralei Patriarhale după închinarea ultimului credincios.

Ținând cont că anul acesta praznicul Înălțării Domnului - Ziua Eroilor coincide cu hramul Catedralei Patriarhale istorice, respectiv sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralei Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe Colina Patriarhiei.

Joi, la ora 12:00, clopotele bisericilor ortodoxe vor fi trase, de praznicul Înălțării Domnului, în semn de recunoștință față de eroii care și-au jertfit viața pentru credință, libertate și unitatea națională.

Biserica Ortodoxă Română îi pomenește în cadrul fiecărei Sfinte Liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român.

'Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român. Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor, pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului - Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României', transmite Patriarhia.

În anul 2018, în semn de cinstire a eroilor, a fost așezată în piciorul Sfintei Mese a Catedralei Naționale lista cu numele tuturor eroilor români cunoscuți, cele 1.684 pagini ale secțiunii cuprinzând numele, prenumele, funcția și războiul în care s-au jertfit, de-a lungul istoriei noastre.

Pomenirea eroilor români la sărbătoarea Înălțării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920 și consfințită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a fost proclamată Sărbătoare Națională Bisericească. De asemenea, prin adoptarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român.

***
Sfinții Mari Împărați și Întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena, pomeniți în calendarul creștin ortodox la 21 mai, sunt primii împărați creștini. Pentru marea contribuție la răspândirea și înflorirea creștinismului, Constantin și mama sa, Elena, au fost trecuți de Biserica Ortodoxă în rândul sfinților și sunt socotiți 'întocmai cu Apostolii'.

***
Hramul istoric al Catedralei Patriarhale este prăznuit de ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena (prăznuit la 21 mai), data la care a fost sfințită biserica, iar hramul de toamnă la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (prăznuit la 27 octombrie), sărbătoare care atrage pelerini din întreaga țară. În ambele perioade, pe Dealul Patriarhiei se organizează slujbe arhierești și se așază spre închinare sfintele moaște.

***
La 40 de zile de la Paște, creștinii sărbătoresc Înălțarea Domnului, fapt petrecut, potrivit Scripturilor, pe Muntele Măslinilor de lângă Ierusalim, unde Isus și-a chemat apostolii pentru o ultimă binecuvântare, informează Agerpres.

