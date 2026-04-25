Data publicării: 14:19 25 Apr 2026

Cutremur în România, sâmbătă. Care a fost magnitudinea și unde s-a produs seismul
Autor: Tiberiu Vasile

Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineață în România.

Un nou cutremur în România a fost înregistrat sâmbătă dimineață, într-una dintre cele mai active zone seismice din țară. Potrivit datelor oficiale, magnitudinea nu a fost ridicată, însă evenimentul a fost monitorizat atent în regiunea Vrancea.

Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul

Mișcarea tectonică s-a produs la ora 09:03, în zona Vrancea - Buzău, la o adâncime considerabilă, de peste 120 de kilometri. Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului au transmis că a fost vorba despre un cutremur slab, cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter.

"În ziua de 25 Aprilie 2026 la ora 09:03:53 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adâncimea de 122.3km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45km S de Focţani, 51km S de Buzău, 72km SE de Sfântu-Gheorghe, 79km E de Braşov, 85km NE de Ploieşti".

Chiar dacă vorbim despre un cutremur de intensitate redusă, zona Vrancea rămâne una dintre cele mai urmărite regiuni din punct de vedere seismic din țară, tocmai din cauza istoricului său.

Activitatea seismică din România în 2026

De altfel, cel mai puternic seism produs în acest an a avut loc pe 26 februarie, tot în județul Vrancea. Atunci, magnitudinea a ajuns la 4,5 grade pe scara Richter, fiind resimțit în mai multe orașe din țară.

Chiar dacă astfel de mișcări sunt frecvente și, de cele mai multe ori, nu produc pagube, fiecare cutremur este analizat în detaliu de specialiști. Monitorizarea constantă ajută la înțelegerea mai bună a comportamentului zonei Vrancea și la pregătirea pentru eventuale evenimente mai puternice.

