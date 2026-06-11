Makaveli, reținut pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală. Ce au descoperit anchetatorii - Instagram

Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli, a fost reținut joi pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală. Influencerul, asociat în spațiul public cu Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, a fost audiat timp de mai multe ore în cadrul Operațiunii Jupiter.

Anchetatorii susțin că acesta și alte trei persoane nu ar fi declarat venituri de peste 3,3 milioane de lei obținute din activitatea desfășurată ca creatori de conținut.

Ce prejudiciu au calculat anchetatorii

Mai multe persoane au fost aduse la audieri la sediul Inspectoratului General al Poliției Române într-un dosar de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Printre cei vizați de anchetă se află și influencerul Makaveli.

Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 574.000 de lei, în condițiile în care sumele nedeclarate ar depăși 3,3 milioane de lei. Audierile au loc în cadrul Operațiunii Jupiter, desfășurată la nivel național pentru combaterea criminalității economice și a altor infracțiuni.

Când și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei

În urmă cu câteva luni, influencerul cunoscut pentru asocierea sa cu Diana Șoșoacă a atras atenția după ce și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei. La acel moment, mulți au crezut că este vorba despre o glumă lansată pe TikTok, însă ulterior acesta a susținut că intenționează cu adevărat să intre în cursa electorală.

Demisia din Parlament care a dispărut de pe TikTok

Vă reamintim că Makaveli a stârnit un val de reacții și după ce a anunțat, pe TikTok, că își dă demisia din postul ocupat în Parlament. Influencerul a publicat un videoclip în care spunea că va renunța la funcția deținută la biroul parlamentar al senatorului S.O.S. România Ninel Peia, însă surpriza a venit la scurt timp: filmarea a fost ștearsă, alimentând și mai mult speculațiile din online.

Mărturisirea șocantă despre tentativa de sinucidere

Vă reamintim că Makaveli a mai făcut dezvăluiri șocante despre viața sa. Într-un podcast, influencerul a povestit despre perioada petrecută în detenție și a mărturisit că, la un moment dat, pe fondul depresiei, a încercat să își pună capăt zilelor. Acesta a relatat că și-a improvizat un laț în celulă și a încercat să se spânzure, însă a fost observat și salvat în ultimul moment de un coleg de cameră, un deținut tunisian. Mărturisirea a stârnit atunci numeroase reacții în mediul online.







