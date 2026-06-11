Judecătoarea Adriana Stoicescu, reacție la criticile documentului CSM: "Veţi avea nevoie de mai multă societate civilă cu epoleţi care să urle la noi"!

Adriana Stoicescu sare în apărarea documentului CSM contestat de Forumul Judecătorilor. Foto: Facebook

Judecătoarea Adriana Stoicescu sare în apărarea documentului CSM care a stârnit controverse în spațiul public.

Judecătoarea Adriana Stoicescu a venit cu o reacție după criticile aduse documentului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a stârnit controverse în spațiul public. Potrivit unui material de peste 70 de pagini adoptat de Secția pentru judecători, peste 98% (3580 de judecători) din magistrații din România, într-un gest fără precedent, au denunțat intern, dar și la toate organismele internaționale în materie, încercarea de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică din România.

Secția a constatat că există un atac fără precedent la adresa independenţei justiţiei şi a decis apărarea independenţei judecătorilor. Ulterior, în spațiul public au apărut tot felul de reacții, unele voci susținând chiar că afirmaţia că 3.580 de judecători susţin acest demers ar fi o minciună, iar alte voci, din USR, au acuzat că judecătorii îşi încalcă obligaţia de echidistanţă prin publicarea acestui document, contestat și de Forumul Judecătorilor.

Judecătoarea Adriana Stoicescu: Azi, avem o secţie de judecători într-o majoritate sănătoasă care, pur şi simplu, are curaj

În acest context, judecătoarea Adriana Stoicescu i-a criticat dur pe contestatarii demersului și a transmis că magistrații nu vor ceda presiunilor.

"Aceste statistici care ”ne doare”.... Pe vremea csm-ului danileţean, juzii de la Oradea, ce urmau a fi evisceraţi în piaţa publică de bravii procurori anticorupţie, băteau în zadar la porţile înaltului for pentru a fi măcar ascultaţi, dacă nu apăraţi. Nimeni nu i-a băgat în seamă că de, erau corupţi.

Statisticile erau binevenite pe vremea aceea și nu erau simple manipulări, căci arătau cât de corupți sunt juzii, ce imaculați sunt procurorii și cum luptă, dragii de ei, cu mafia din justiție, adică cu penaliștii ăia care nu prea voiau să aresteze la comandă și să execute ordine (puțini, ce-i drept, dar extrem de enervanți).

De aceea, nu-i așa, trebuiau liniștiți…

Pe vremea CSM-ului Savonea, partea normală din secţia pentru judecători era non stop cu sabia deasupra capului pentru că îndrăznea să gândească, să vorbească şi să arate cu degetul spre adevăraţii ucigaşi ai ceea ce mai rămăsese din justiţia independentă după ce s-a terminat lupta anticorupţie prin instanţe.

Azi, avem o secţie de judecători într-o majoritate sănătoasă care, pur şi simplu, are curaj. Să vorbească, să pună degetul pe rană, să scoată puroiul. Să vă arate cu degetul, bieţi papagali cu pretenţii de apărători ai democraţiei şi statului de drept. Să vă devoaleze în toată splendoarea goliciunii voastre de ipocriţi şi trădători ai intereselor unui popor care începe să devină o umbră.

"Deranjează cifrele dezastrului creat cu mâinile politicienilor"

Deranjează cifrele dezastrului creat cu mâinile politicienilor sprijiniți de rezistenții din propria noastră bătătură ?

Serviți cu pâine, vă rugăm, să nu vi se facă, Doamne ferește, rău, dar adevărul tot va ieși la iveală.

Aţi transformat judecătorii în nişte zombie, băutori de sânge de justițiabil, vinovaţii de serviciu, îmbuibaţii şi nesătuii dintr-o mare de serafimi şi heruvimi, doar pentru a vă face mendrele.

Aţi manipulat ordinar oamenii simpli, care muncesc, nu gândesc şi care au nevoie doar de un pretext pentru a-i urî pe cei care câştigă ceva mai mult decât ei, fără să conteze de ce.

Pentru a vă asigura că veţi avea parte nu de justiţie, ci de mângâieri pe creştet, nu de judecători ci de funcţionăraşi cu mânecuţe, care cer permisiunea să existe într-o ţară de analfabeţi condusă de hoţi cu vorbele mieroase la ei şi conturile pline (desigur, alea nu contează, pentru că au furat, maică, dar au și dat).

"Susţinem Secţia de judecători a Consiliului, în ciuda urletelor şi zbaterilor voastre!"

Vestea proastă pentru voi e că da, miile alea de care vorbesc rezistenţii, cu dispreţ şi superioritate, sunt mii, nu câţiva, cum speraţi. Chiar dacă tac….

Vestea bună pentru voi este că da, avem şi noi faliţii noştri, care există, dar fug, semnează, dar nu sunt ei, votează, dar nu sunt ei, sunt de acord, dar nu sunt ei. Nu ştiu câţi sunt şi nici nu mă interesează. Pentru că eu şi acele mii, care ne asumăm ce spunem şi ce facem, ştim adevărul. Şi de-am fi câteva sute, tot vom rămâne! Şi câteva zeci, aici suntem! Ştim ce urmăriţi şi ce vă doriţi. Ştim şi nu tăcem. Si veţi avea nevoie de mult mai multă societate civilă cu epoleţi care să urle la noi.

De mai multă presă aservită care să arunce cu toate zoaiele în judecătorii care deranjează. De mult mai multă mizerie pe care să vă urcaţi, ca pe un piedestal al minciunii şi manipulării. Şi da, susţinem Secţia de judecători a Consiliului, în ciuda urletelor şi zbaterilor voastre! Şi da, sunteţi toxici şi de rea-credinţă şi manipulatori ieftini, profitând de disperarea oamenilor simpli, încercând să ne speriaţi şi să ne închideţi gurile!

Nu aveți voi atâta ură câtă putere avem noi! Continuați cu minciunile, noi vom spune adevărul! Curaj şi spor să aveţi! Noi nu cedăm!", a scris Adriana Stoicescu pe pagina sa de Facebook.