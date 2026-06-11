Războiul CSM cu ONG-urile și mass media, sub lupa premierului desemnat. Eugen Tomac, prima reacție în scandalul din justiție

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Potrivit unui comunicat de presă transmis ieri, secţia pentru judecători din apără independenţa justiţiei în faţa unui atac fără precedent în istoria post-revoluţionară a României.

3580 judecători au denunțat în unanimitatea adunărilor generale încercarea de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică. Secția a constatat că există un atac fără precedent la adresa independenţei justiţiei şi a decis apărarea independenţei judecătorilor.

În documentul publicat de Consiliul Suprem al Magistraturii se precizează că „măsura a fost adoptată ca urmare a realizării unei ample analize a acţiunilor şi poziţiilor publice ale clasei politice, ale mass media, ale unor ONG-uri şi persoane publice, cu impact asupra independenţei justiţiei, încrederii publice în actul de justiţie şi a imaginii puterii judecătoreşti în ansamblu începând din luna iulie a anului 2025 și până în prezent“.

În cursul după-amiezii de miercuri, Asociaţia Forumul Judecătorilor a contrazis Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii și a punctat că adunările generale ale instanţelor s-au reunit pentru reacţii legate de erorile privind salarizarea magistraţilor.

Asociaţia spune că cei 3.580 de judecători nu au criticat documentarul Recorder, în urma căruia un magistrat avertizor de integritate este judecat disciplinar, reacţiile presei sau ale opiniei publice vizând „orice critici legitime“ legate de funcţionarea justiţiei, nu au discutat chestiunea neaplicării hotărârii Lin a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ca urmare a două hotărâri interpretative obligatorii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi nici nu au criticat activitatea parchetelor.

De asemenea, joi, judecătoarea Grațiela Milu, membră a Secției pentru Judecători a CSM, s-a delimitat de hotărârea adoptată de Secție marți. Ea a precizat că opiniile separate sau observațiile nu sunt niciodată încorporate în hotărârile Secției.

Eugen Tomac, prima reacție în scandalul dintre magistrați, ONG-uri și media

Eugen Tomac, premierul desemnat al României, a comentat, joi, într-un interviu la RFI România, documentul Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM).

„Din punctul meu de vedere, cred că un stat de drept puternic nu se teme de întrebările presei, ale ONG-urilor și evident că eu respect autonomia constituțională a CSM și este dreptul acestei instituții să își exprime poziția, la fel cum cred că într-o democrație matură avem nevoie de garantarea libertății de exprimare, pentru că o justiție independentă, instituții eficiente ale statului, și aici mă refer la executiv, pot fi eficiente atunci când există acest control public”, a declarat Tomac.

Premierul desemnat a făcut un apel pentru un echilibru democratic în România și o separație clară a puterilor în stat.

„Și deci este esențial să înțelegem că, din punct de vedere al jocului democratic, este fundamental să garantăm libertatea de exprimare, la fel cum trebuie să respectăm și independența a justiției. Doar atunci cetățenii vor crede mai mult în societatea și în valorile care definesc România astăzi. După cel de al doilea război mondial, Europa a luptat pentru aceste valori care stau ca drept fundament al proiectului european. Pacea, libertatea, democrația. Nu putem avea o democrație solidă fără un stat de drept puternic. Și evident că în această direcție îmi doresc ca și viitorul guvern să acționeze cu mult mai multă fermitate, apărând instituțiile, și pentru asta avem nevoie de foarte multă transparență, integritate și fermitate în acțiune”, a precizat premierul desemnat.

Nu în ultimul rând, Tomac a făcut apel la dialog, prin care să fie garantată atât independența justiției, cât și libertatea de exprimare.

„Mă limitez la această poziție pe care am exprimat-o, și anume că eu cred că un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare, și avem nevoie de dialog constant, de o abordare deschisă, pentru că într-o societate democratică deschisă, cheia este dialogul și nici de acum aceste abordări extrem de complicate care pot produce, din păcate, efecte pe care nu și le dorește nimeni. Și de aceea România are nevoie în continuare de o justiție independentă și de garantarea libertății de exprimare”, a spus acesta.