Noi alerte Cod Portocaliu de averse şi vijelii, emise de ANM. Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului. Deschiderea Transfăgărăşanului, amânată

Codul Portocaliu emis de ANM acoperă 17 judeţe,. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @herosnow442

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenţionări nowcasting Cod Portocaliu de averse torenţiale, descărcări electrice și grindină.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 11 iunie, noi atenţionări nowcasting Cod Portocaliu de averse torenţiale, descărcări electrice și grindină.

Zone vizate: - Județul Iaşi: Pașcani, Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Tătăruși, Valea Seacă, Vânători,

Ceplenița, Todirești, Cristești, Sirețel, Balș.

- Județul Dolj: Grecești, Secu;

- Județul Mehedinţi: Strehaia, Butoiești, Bâcleș, Dumbrava, Breznița-Motru, Greci, Stângăceaua.

- Județul Mureş: Târgu Mureș, Sângeorgiu de Mureș, Ungheni, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Miercurea Nirajului, Cristești, Ernei, Crăciunești, Sântana de Mureș, Gheorghe Doja, Livezeni, Corunca.

Interval de valabilitate: 11 iunie, ora 18:20 - 11 iunie, ora 19:20.

Celelalte alerte emise în cursul zilei pot fi văzute AICI.

Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului

Specialiştii Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) au atras atenţia, joi, că instabilitatea atmosferică va fi foarte accentuată în perioada vizată de avertizările meteorologice de tip Cod galben şi Cod portocaliu, după ce ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul ministerului.

Potrivit unui comunicat al MMAP, şedinţa extraordinară a CMSU a fost organizată ca urmare a atenţionării şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice de Cod portocaliu şi Cod galben transmise de ANM şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA). Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă a fost condus de secretarul de stat Raul Pop, transmite Agerpres.

Codul portocaliu emis acoperă 17 judeţe, cu instabilitate atmosferică puternică, cu cantităţi de precipitaţii la nivel de local de 40/60l /mp, izolat 70 l/mp. Codul galben este extins în aproape toată ţara, iar pe lângă cantităţile de precipitaţii vizate de cordul portocaliu, pot apărea grindină sau vijelii. În funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice, pot fi emise avertizări de tip Nowcasting.

Reprezentanţii ANAR au declarat că au fost date dispoziţii de pregolire a acumulărilor din zonele vizate de cod portocaliu. De asemenea, au informat că zona acumulărilor Măneciu şi Paltinu beneficiază de o monitorizare sporită.

În ceea ce priveşte prognoza hidrologică, specialiştii INHGA au atras atenţia asupra cantităţilor mari de precipitaţii prognozate, care vor avea caracter torenţial şi nu au exclus posibilitatea emiterii de mesaje de cod roşu pentru fenomene imediate sau extinderea ariei codurilor prognozate.

Reprezentanţii MMAP au subliniat că, pe timpul acestei nopţi, este indicat ca toate comitetele locale să aibă asigurată permanenţa şi să folosească toate mijloacele existente pentru a asigura avertizarea şi/sau alarmarea cu prioritate a populaţiei şi obiectivelor aflate în zonele de risc la inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, accidente la construcţii hidrotehnice şi la poluări accidentale pe cursurile de apă, aşa cum sunt ele delimitate în Planurile locale de apărare.

Conform legislaţiei, primarii, în calitate de preşedinţi ai Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, dispun măsuri de avertizare/alarmare a populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii, de pe raza unităţii administrative-teritoriale, inclusiv în cazul producerii accidentelor la construcţii hidrotehnice.

Reprezentanţii MMAP au atras atenţia ca deţinătorii de acumulări mici să fie informaţi pentru a fi la curent cu evoluţia prognozei hidrometerologice.

Codul Portocaliu de averse şi vijelii amână deschiderea circulaţiei rutiere pe Transfăgărăşan

Deschiderea Transfăgărăşanului (DN7C), anunţată pentru vineri, la ora 09:00, va fi amânată câteva ore, din cauza Codului portocaliu de averse torenţiale şi vijelii anunţat de meteorologi.

"Transfăgărăşanul (DN7C) - amânare de câteva ore! Din motive de siguranţă, amânăm cu câteva ore deschiderea Transfăgărăşanului (DN7C), anunţată pentru mâine, vineri, 12 iunie 2026, ora 09:00. Din punct de vedere tehnic, circulaţia pe Transfăgărăşan ar putea fi deschisă. Însă, acest drum montan, aflat la mare altitudine, se găseşte în zona unui Cod portocaliu de ploi torenţiale (peste 60 de litri pe metru pătrat), anunţat să dureze până mâine, vineri, 12 iunie 2026, ora 10:00. În aceste condiţii, prefer să nu deschidem circulaţia până la încetarea Codului portocaliu, pentru a nu pune în pericol participanţii la trafic", a anunţat, joi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, după expirarea codului de averse, se va face o nouă revizie tehnică pe Transfăgărăşan şi, dacă starea drumului o va permite, circulaţia va fi deschisă începând cu ora 12:00.

"Imediat după ce Codul portocaliu va trece, vom face o nouă revizie pe Transfăgărăşan, pentru a îndepărta de pe carosabil eventualele aluviuni (stânci, grohotiş, copaci) desprinse de pe versanţi. Dacă starea drumului va permite, după finalizarea reviziei, estimăm deschiderea circulaţiei mâine, vineri, 12 iunie 2026, începând cu ora 12:00. Siguranţa celor care urcă pe munte rămâne prioritatea noastră", a transmis şeful companie de drumuri.

Precizăm că Transfăgărăşanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanşe şi condiţiile meteorologice extreme din Munţii Făgăraş, la peste 2.000 de metri altitudine.

Traficul pe Transfăgărăşan a fost închis pe 20 octombrie 2025, din cauza avalanşelor şi a stratului foarte mare de zăpadă. Până la redeschiderea circulaţiei rutiere pe DN 7C - Transfăgărăşan, turiştii pot parcurge distanţa dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac din Munţii Făgăraş cu telecabina.

Suceava: Mesaje RO-ALERT către populaţie

În plus, subliniem faptul că autorităţile din judeţul Suceava au transmis, joi după-amiază, mesaje RO-ALERT către populaţie pe fondul avertizărilor meteo de vreme severă, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

De asemenea, la sediul Instituţiei Prefectului a fost convocată o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru analizarea situaţiei meteorologice şi stabilirea măsurilor de prevenire şi intervenţie.

"În cadrul şedinţei a fost instituită permanenţa la nivelul tuturor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi au fost alertate echipele operative, fiind dispusă monitorizarea atentă a zonelor cu risc. La nivelul ISU Suceava au fost activate Grupa Operativă şi Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, cadrele militare şi tehnica din dotare fiind deja pregătite pentru orice tip de misiune. De asemenea, din Dispeceratul comun ISU - SAJ, au fost transmise adrese de informare către UAT-uri, dar şi mesaje RO-ALERT, în cazul avertizărilor hidro-meteo, pentru anunţarea populaţiei din zonele vizate despre manifestarea fenomenelor meteo periculoase, pentru a lua propriile măsuri preventive", a precizat ISU Suceava.