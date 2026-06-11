Răcire accentuată a vremii și furtuni în multe regiuni din țară: ANM, prognoza meteo actualizată, inclusiv în Capitală / Update: IGSU, precizări

Sursa foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează că vremea se va răci considerabil în toată țara în următoarele 24 de ore. iar maximele vor coborî până la 17-24 de grade Celsius.

Update: Prognoză meteorologică București

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 11.06.2026 Ora 10:00 - 12.06.2026 Ora 09:00

Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și mai ales noaptea când vor fi averse (10...20 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 29...31 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 12.06.2026 Ora 09:00 - 12.06.2026 Ora 21:00

Vremea va fi instabilă și se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade.

În intervalul 11 iunie, ora 10 - 12 iunie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

În intervalul 12 iunie, ora 10 - 12 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Update: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mai multe recomandări, în contextul codului portocaliu emis de ANM.

De astăzi, de la ora 12:00, și până mâine, la ora 10:00, mai multe județe din țară se vor afla sub avertizare de COD PORTOCALIU.

În acest interval, sunt așteptate ploi puternice, vijelii și rafale de vânt care pot ajunge la 70–90 km/h. Izolat, poate cădea grindină, iar în unele zone poate ploua abundent într-un timp scurt. Din această cauză, apa se poate aduna rapid pe străzi, în curți sau în zonele mai joase.

Pentru siguranța dumneavoastră, respectați recomandările autorităților!

Evitați activitățile în aer liber, mai ales lucrările desfășurate la înălțime sau în spații deschise;

Închideți ferestrele și asigurați obiectele din curte, balcon sau terasă, pentru a nu fi luate de vânt;

Nu vă adăpostiți sub copaci, lângă stâlpi, panouri publicitare sau alte obiecte care pot fi doborâte;

Curățați șanțurile și rigolele, pentru ca apa să se poată scurge;

Dacă nivelul apelor crește, nu traversați cursurile de apă și nu vă apropiați de maluri.

Informații utile despre modul de comportare în situații de urgență sunt disponibile pe fiipregatit.ro și în aplicația DSU. Detaliile actualizate despre avertizările meteorologice pot fi consultate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.

Știrea inițială:

Furtuni, averse torenţiale, grindină şi intensificări ale vântului sunt aşteptate joi şi vineri în mai multe regiuni ale ţării, în timp ce temperaturile vor scădea semnificativ, maximele urmând să coboare vineri la 17 - 24 de grade Celsius, potrivit unei postări publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pe pagina de Facebook.

"Luna iunie a debutat şi anul acesta cu instabilitate atmosferică accentuată. (...) Vremea instabilă se va menţine şi la debutul decadei a doua a lunii iunie. O masă de aer polar oceanică formată deasupra Atlanticului de Nord s-a extins peste vestul şi centrul Europei, iar începând cu dimineaţa zilei de joi (11 iunie) va aborda şi partea de vest a României. Această masă de aer rece va întâlni aerul cald preexistent, astfel la contactul între aceste mase de aer cu proprietăţi diferite vor fi manifestări ale instabilităţii atmosferice de natură termodinamică", notează sursa citată.

Conform ANM, pe parcursul zilei de joi, instabilitatea atmosferică va fi favorizată de apropierea şi evoluţia unui front atmosferic rece, care va înlocui masa de aer cald, umed şi instabil prezentă deasupra ţării.

Meteorologii precizează că România se va afla joi într-o masă de aer cald şi instabil, favorabilă dezvoltării furtunilor, unele dintre acestea putând fi local puternice.

Astfel, pentru după-amiaza şi seara de joi, principalele riscuri asociate furtunilor convective sunt grindina, în general de mici dimensiuni, dar izolat şi de dimensiuni medii, de peste 2 centimetri, cantităţile mari de apă care pot depăşi 30 - 40 l/mp în intervale de una până la trei ore, precum şi rafalele puternice de vânt care vor însoţi aversele.

"Pe parcursul nopţii de joi spre vineri (11/12 iunie), linia frontului rece se va deplasa spre estul şi sud-estul teritoriului, ceea ce înseamnă că fenomenele de instabilitate vor continua pe zone extinse din centru, sud şi est, numai că de această dată cele mai importante elemente vizate sunt cantităţile de apă ce urmează a se înregistra pe arii mai extinse. Vineri vom avea o creştere postfrontală a presiunii atmosferice după trecerea frontului rece, ceea ce va determina şi intensificări ale vântului, iar ploile vor fi prezente îndeosebi în Muntenia şi Dobrogea, unde mai sunt prognozate cantităţi însemnate de apă. Acest episod de instabilitate şi ploi se va încheia vineri seară, iar în tot acest interval sunt estimate cantităţi de apă însemnate pe zone extinse", notează sursa citată.

Potrivit meteorologilor, masa de aer rece va cuprinde treptat întreaga ţară. Astfel, după o zi de joi în care temperaturile ar putea atinge 33 de grade Celsius în zonele de câmpie din Muntenia, vineri maximele se vor situa, în general, între 17 şi 24 de grade Celsius, iar sâmbătă dimineaţa minimele vor coborî local sub 10 grade, mai ales în regiunile din nordul şi centrul ţării.