Europa, sub cupola de foc. Cum s-a format și de ce începe să se destrame

Cod Roșu de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Climatologul ANM Roxana Bojariu a explicat de ce cupola de căldură a ajuns să cuprindă întregul continent european.

România se confruntă în aceste zile cu un episod puternic de caniculă, fiind emis cod roșu de căldură pentru majoritatea regiunilor țării, însă fenomenul este unul generalizat la nivelul întregii Europe. Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat cum a ajuns cupola de foc să cuprindă cea mai mare parte a continentului.

„Cum a ajuns cupola de foc să cuprindă întreg continentul european? E cumva influența El Nino?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Nu este vorba de influența El Nino. Europa nu e sub impactul direct al fazei pozitive a oscilației sudice din Pacificul tropical. De altfel, această fază abia s-a declanșat și chiar pentru zonele unde există un efect direct, totuși, de la declanșare până la efecte este o perioadă în care natura se echilibrează cu noua sursă de căldură din Pacificul tropical. Europa nu e afectată direct, însă poate fi afectată indirect. Nu acum, ci în iarnă, dacă faza El Nino ajunge la maturitate.

Ceea ce cu adevărat a avut un impact asupra acestui val de căldură transformat într-o cupolă de căldură e încălzirea globală. Pe acest fundal în care în sistemul climatic se reține o cantitate sporită de căldură și de vapori de apă, toate sistemele de vreme tipice pentru sezon sunt alimentate cu o cantitate mai mare de energie. Atunci, avem astfel de manifestări.

Au mai fost și în trecut valuri de căldură intense sau cupole de căldură, dar au fost mult mai rare și nu atât de devreme declanșate. Abia ce a început vara și Europa deja trece prin cel de-al doilea val, foarte intens, de căldură“, a spus, la DC News, Roxana Bojariu.

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Cum se formează cupola de căldură și care e diferența față de valul de căldură

În cadrul dialogului cu jurnalistul Val Vâlcu, Roxana Bojariu a explicat și modul de formare al unei cupole de căldură. Ea a precizat că actualul episod este în proces de „destrămare“ iar în orele următoare vor apărea manifestări instabile ale vremii, inclusiv furtuni.

„O cupolă de căldură se formează atunci când un val de căldură se intensifică pe o suprafață mare, dar și pe verticala atmosferei. Transportul de aer foarte cald dinspre nordul Africii, cuplat cu presiunea ridicată de pe o mare parte a Europei de Vest și Centrale, a determinat o intensificare a efectului transportului de aer cald. Presiunea ridicată a inhibat formarea norilor și s-au amplificat maximele termice. O astfel de structură, ce depășește anumite niveluri pe orizontală și verticală, ajunge să se autosusțină și să fie foarte stabilă.

Evident că, până la urmă, stabilitatea se destramă, așa cum se întâmplă zilele acestea în Europa de Vest. După o săptămână de temperaturi care au depășit 40 de grade Celsius, sistemele dinspre Atlantic au adus o răcorire. Totuși, asta a venit cu furtuni intense, care pot să aibă și intensificări de vânt, cantități foarte mari de precipitații și episoade de grindină. Mai rar, pot apărea și tornadele.

La fel se întâmplă și la noi. Acum însă, această cupolă este în stadiul de destrămare și, de mâine, vom avea un aer mai rece. Reversul medaliei e că vor fi furtuni intense și manifestări instabile care deja au început să-și facă simțită prezența în nordul țării, la munte“, a concluzionat, la DC News, Roxana Bojariu, climatolog ANM.