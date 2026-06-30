Canicula din 2026 vs. canicula în 2003, ce a învățat societatea? Suntem mai bine pregătiți să facem față unei astfel de crize?

Cod Roșu de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat (sau nu) societatea în ultimele două decenii în ceea ce privește episoadele de caniculă.

În cadrul unui dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, climatologul Roxana Bojariu a făcut o comparație între episodul de caniculă care a lovit Europa în anul 2003 și situația din prezent, în care Bătrânul Continent este din nou sub o cupolă de căldură.

„Este cod roșu în România, dar și în alte țări din Europa. Ne amintim că vara anului 2003 a fost de asemenea una foarte fierbinte. Au fost mii de victime ale caniculei în Franța, Belgia și Țările de Jos. Este mai gravă situația acum? Este mai bine pregătită societatea să facă față unei astfel de amenințări?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Cred că în vest, unele țări au învățat ceva din episodul din 2003 - și atunci, România s-a aflat la marginea acelei cupole de căldură care a afectat mai ales vestul și centrul Europei. Nu suntem însă pregătiți, nici în vest, cu atât mai mult în est, fiindcă am neglijat partea aceasta de a fi în armonie cu natura și nu am avut acea înțelepciune ca societate să alegem o dezvoltare care să limiteze efectele valurilor de căldură, mai ales în marile aglomerări urbane, unde se formează insule de căldură din cauza mediului artificial și izolării solului de atmosferă prin asfalt și clădiri.

Ne trebuie mai mulți copaci în orașe, mai mult luciu de apă și ne trebuie protocoale care să ne aducă împreună atunci când trebuie să luptăm cu aceste valuri de căldură, să avem mai multă grijă de cei vulnerabili, să avem pregătite deja acele mijloace care să aducă măsuri specifice pentru fiecare dintre grupurile vulnerabile. Iată că, în ultimă instanță, a existat măsura aceasta a decalării celei de-a doua probe de Bacalaureat.

Există unele măsuri care ajută comunitățile local, iar ONG-urile ajută vârstnicii și pe cei singuri să facă față unor astfel de condiții. Nu poți să ieși din casă dacă ești vârstnic, dacă ai niște afecțiuni cronice. Lucrurile sunt sistemice și nu e vorba de o singură măsură pentru a ne adapta, ci de un ansamblu întreg, de la dezvoltarea localităților noastre până la modul de înțelegere al fiecăruia de a-și ajuta vecinii, de exemplu“, a precizat, la DC News, climatologul ANM Roxana Bojariu.